https://crimea.ria.ru/20261003/218-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1159913862.html
218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2026
218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T08:45
2026-10-03T08:45
2026-10-03T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
218 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России ночью
08:45 03.10.2026 (обновлено: 08:49 03.10.2026)