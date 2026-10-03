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218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2026
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218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2026
218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России
Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T08:45
2026-10-03T08:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России

218 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над регионами России ночью

08:45 03.10.2026 (обновлено: 08:49 03.10.2026)
 
© РИА НовостиРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 2 октября до 8:00 мск 3 октября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 218 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
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