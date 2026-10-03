https://crimea.ria.ru/20261003/218-ukrainskikh-bespilotnikov-likvidirovali-nad-regionami-rossii-1159913862.html

218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России

218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России - РИА Новости Крым, 03.10.2026

218 украинских беспилотников ликвидировали над регионами России

Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и... РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T08:45

2026-10-03T08:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Российское силы ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны РФ.Вражеские дроны были ликвидированы над Крымом, Азовским и Черным морями, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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