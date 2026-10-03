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16 заповедных зон создадут в Херсонской области
16 заповедных зон создадут в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.10.2026
16 заповедных зон создадут в Херсонской области
На территории Херсонской области планируют создать 16 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщили в минприроды региона. РИА Новости Крым, 03.10.2026
2026-10-03T13:13
2026-10-03T13:13
2026-10-03T13:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На территории Херсонской области планируют создать 16 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщили в минприроды региона.В министерстве рассказали, что за четыре года в составе России в регионе началась системная работа по расширению сети ООПТ. В 2026 году был подготовлен проект программы развития заповедных зон регионального значения и экологического туризма.Для каждой территории будут определены разрешенные и запрещенные виды деятельности, порядок посещения и правила поведения. Будет проводиться регулярный мониторинг и объезды, чтобы своевременно выявлять браконьерство, незаконные рубки и другие нарушения.Ранее сообщалось, что на поддержку проектов по развитию туризма в Херсонской области в 2024-2026 годах направили 305 миллионов рублей. В частности, в регионе сформировали восемь маршрутов для автомобильного туризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерскаяНовая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектовВ Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, заповедники, новые регионы россии, оопт, новости, природа
16 заповедных зон создадут в Херсонской области
В Херсонской области планируют создать 16 особо охраняемых природных территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На территории Херсонской области планируют создать 16 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщили в минприроды региона.
"В ближайшее время планируется создать 16 особо охраняемых природных территорий во всех округах Херсонской области. Общая площадь новых заповедных зон составит более 40 тысяч гектаров", – говорится в сообщении.
В министерстве рассказали, что за четыре года в составе России в регионе началась системная работа по расширению сети ООПТ. В 2026 году был подготовлен проект программы развития заповедных зон регионального значения и экологического туризма.
Для каждой территории будут определены разрешенные и запрещенные виды деятельности, порядок посещения и правила поведения. Будет проводиться регулярный мониторинг и объезды, чтобы своевременно выявлять браконьерство, незаконные рубки и другие нарушения.
"В регионе зарегистрировано свыше 400 охраняемых видов животных, растений и грибов. Среди них есть редкие и исчезающие виды... Создание новых природных территорий позволит сохранить биологическое разнообразие региона и одновременно развивать экологический туризм без ущерба для природы", – отметили в Минприроды Херсонской области.
Ранее сообщалось, что на поддержку проектов по развитию туризма в Херсонской области в 2024-2026 годах направили
305 миллионов рублей. В частности, в регионе сформировали восемь маршрутов для автомобильного туризма.
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