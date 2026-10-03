https://crimea.ria.ru/20261003/16-zapovednykh-zon-sozdadut-v-khersonskoy-oblasti-1159904462.html

16 заповедных зон создадут в Херсонской области

16 заповедных зон создадут в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.10.2026

16 заповедных зон создадут в Херсонской области

На территории Херсонской области планируют создать 16 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщили в минприроды региона. РИА Новости Крым, 03.10.2026

2026-10-03T13:13

2026-10-03T13:13

2026-10-03T13:13

херсонская область

заповедники

новые регионы россии

оопт

новости

природа

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/05/1e/1137717680_0:200:2730:1736_1920x0_80_0_0_e2107b0cac3361d1a9f62126bd36fabf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. На территории Херсонской области планируют создать 16 новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Об этом сообщили в минприроды региона.В министерстве рассказали, что за четыре года в составе России в регионе началась системная работа по расширению сети ООПТ. В 2026 году был подготовлен проект программы развития заповедных зон регионального значения и экологического туризма.Для каждой территории будут определены разрешенные и запрещенные виды деятельности, порядок посещения и правила поведения. Будет проводиться регулярный мониторинг и объезды, чтобы своевременно выявлять браконьерство, незаконные рубки и другие нарушения.Ранее сообщалось, что на поддержку проектов по развитию туризма в Херсонской области в 2024-2026 годах направили 305 миллионов рублей. В частности, в регионе сформировали восемь маршрутов для автомобильного туризма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерскаяНовая жизнь в новых регионах: за четыре года восстановили 25 тысяч объектовВ Херсонской области отремонтируют 273 километра дорог в этом году

херсонская область

заповедники

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, заповедники, новые регионы россии, оопт, новости, природа