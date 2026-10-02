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Забрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под суд

Забрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под суд - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Забрал 1,5 млн у двух пенсионеров: 18-летний ялтинец пойдет под суд

18-летний курьер мошенников из Ялты ответит за обман двух севастопольских пенсионеров на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T21:23

2026-10-02T21:23

2026-10-02T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 18-летний курьер мошенников из Ялты ответит за обман двух севастопольских пенсионеров на 1,5 млн рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Севастополя.По версии следствия, молодой человек нашел незаконную "подработку" в интернете. В декабре 2025 года от соучастников он получил задание приехать в Севастополь и забрать деньги у пожилых людей. Накануне пенсионерам сообщили, что их близкие якобы стали виновниками ДТП и нуждаются в финансовой помощи.Полицейские установили такси, на котором фигурант приехал в Севастополь, и по горячим следам задержали его. Обвиняемый раскаялся и частично возместил ущерб одной из потерпевших. Сейчас уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в составе ОПГ с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет мер по защите от кибермошенников – это ряд работающих механизмовКибермошенники "кинули" крымчан на 22 млн рублейСвадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обмана

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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