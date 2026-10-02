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Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет
Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет
Курорт "Балаклава", который строится в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал", станет яхтенной деревней, предполагающей комфортную среду прежде всего для РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T19:49
2026-10-02T19:49
балаклава
севастополь
строительство яхтенной марины в балаклаве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Курорт "Балаклава", который строится в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал", станет яхтенной деревней, предполагающей комфортную среду прежде всего для местных жителей, но с расчетом на туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов.На днях в правительстве Севастополя сообщили, что в городе до 14 октября проводятся общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". По информации губернатора Михаила Развожаева, в Балаклаве на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города.Курорт для жизниПо его словам, в Балаклаве ставку делают на тех, кто будет жить здесь длительно, то есть прежде всего на севастопольцев и крымчан.Такая новая среда предполагает не просто наличие пляжей и закусочных возле них, но и комплекс музеев, и креативных арт-пространств.С дореволюционной тематикойНовая Балаклава видится авторам концепции уютным современным курортом, атмосфера которого, по словам Тихонова, "созвучна с дореволюционной тематикой".К слову, первым советским проектом развития Балаклавы, который предполагал ее освоение – и он сохранился в архивах, – было строительство именно местного курорта для жителей того же Севастополя, которые могли в любой момент добраться до Балаклавы на трамвае, запущенном в 1927 году, добавил эксперт."Этажи" новой БалаклавыИ сегодня предполагается освоение Балаклавы в комплексе, подчеркнул Тихонов. Когда речь идет о так называемом первом этаже, – это строительство отелей разного класса и уровня, в том числе четырехзвездочного и пятизвездочного, уточнил он.В частности, дачи, которые были построены тут до революции, будут приводиться в порядок."Домик Юсупова, в котором сам Юсупов, кстати, никогда не бывал, кинотеатр дореволюционный и прочее... Все это создаст дух той дореволюционной Балаклавы, но приспособит его к современности", – отметил Тихонов.Такой подход предполагает очень большие масштабные инженерные работы по обустройству набережных, к тому же речь идет о создании яхтенной марины, а это не просто возможность привязать свой ялик к пирсу, сказал эксперт."И это целый комплекс мероприятий, создание заправок, удаление сточных вод – в общем, большая инженерная история", – отметил Тихонов.Так называемые верхние этажи Балаклавы, по словам Тихонова, предполагают комплексную застройку горы Таврос и близлежащих окрестностей с сохранением объектов культурного наследия."Яхтенная марина и демократичный курорт как-то плохо сочетаются. В этом и достоинство, что будут очень разные варианты. И если вы захотите провести качественно время, то приехать в Балаклаву вы всегда сможете, и вам необязательно для этого будет иметь яхту или очень дорогие какие-то дачи. Всегда найдется возможность отдохнуть, я думаю, и эту атмосферу поймать", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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60
балаклава, севастополь, строительство яхтенной марины в балаклаве, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, благоустройство
Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет

В Балаклаве построят новый современный курорт с дореволюционной тематикой – эксперт

19:49 02.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБалаклавская бухта
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Курорт "Балаклава", который строится в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал", станет яхтенной деревней, предполагающей комфортную среду прежде всего для местных жителей, но с расчетом на туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов.
На днях в правительстве Севастополя сообщили, что в городе до 14 октября проводятся общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". По информации губернатора Михаила Развожаева, в Балаклаве на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города.

Курорт для жизни

По его словам, в Балаклаве ставку делают на тех, кто будет жить здесь длительно, то есть прежде всего на севастопольцев и крымчан.

"Балаклава, если вы помните классику, тот же "Гранатовый браслет", – это было прежде всего дачное место, куда люди приезжали на все лето из Севастополя, а не только из крупных городов. И эта модель будет интегрироваться. То есть мы в первую очередь делаем комфортную среду для тех, кто живет в городе, и уже этот факт привлекает сюда туристов", – сказал Тихонов.

Такая новая среда предполагает не просто наличие пляжей и закусочных возле них, но и комплекс музеев, и креативных арт-пространств.

С дореволюционной тематикой

Новая Балаклава видится авторам концепции уютным современным курортом, атмосфера которого, по словам Тихонова, "созвучна с дореволюционной тематикой".
"Если вы посмотрите фотографии того времени, то увидите прежде всего лодки. Арт-дача тоже в этот период развивалась очень активно... Это важный был элемент всей концепции развития курортов в Крыму вообще и на Южном берегу в частности. И после революции этот тренд был подхвачен советской властью, но демократизирован. То есть теперь здесь должны были жить не только инженеры и писатели, артисты, художники, которые приезжали из столицы, но и жители городов Крыма", – рассказал Тихонов.
К слову, первым советским проектом развития Балаклавы, который предполагал ее освоение – и он сохранился в архивах, – было строительство именно местного курорта для жителей того же Севастополя, которые могли в любой момент добраться до Балаклавы на трамвае, запущенном в 1927 году, добавил эксперт.

"Этажи" новой Балаклавы

И сегодня предполагается освоение Балаклавы в комплексе, подчеркнул Тихонов. Когда речь идет о так называемом первом этаже, – это строительство отелей разного класса и уровня, в том числе четырехзвездочного и пятизвездочного, уточнил он.
"Это обустройство заброшенных объектов культурного наследия, знаменитых в свое время, которые сейчас нужно будет восстанавливать и в каком-то смысле приспосабливать к новой реальности. То есть открывать там бутиковые отели, точки общепита. В общем, это большой градостроительный проект реконструкции Балаклавы в целом", – поделился он.
В частности, дачи, которые были построены тут до революции, будут приводиться в порядок.
"Домик Юсупова, в котором сам Юсупов, кстати, никогда не бывал, кинотеатр дореволюционный и прочее... Все это создаст дух той дореволюционной Балаклавы, но приспособит его к современности", – отметил Тихонов.
Такой подход предполагает очень большие масштабные инженерные работы по обустройству набережных, к тому же речь идет о создании яхтенной марины, а это не просто возможность привязать свой ялик к пирсу, сказал эксперт.
"И это целый комплекс мероприятий, создание заправок, удаление сточных вод – в общем, большая инженерная история", – отметил Тихонов.
Так называемые верхние этажи Балаклавы, по словам Тихонова, предполагают комплексную застройку горы Таврос и близлежащих окрестностей с сохранением объектов культурного наследия.
"Яхтенная марина и демократичный курорт как-то плохо сочетаются. В этом и достоинство, что будут очень разные варианты. И если вы захотите провести качественно время, то приехать в Балаклаву вы всегда сможете, и вам необязательно для этого будет иметь яхту или очень дорогие какие-то дачи. Всегда найдется возможность отдохнуть, я думаю, и эту атмосферу поймать", – заключил он.
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БалаклаваСевастопольСтроительство яхтенной марины в БалаклавеНовости КрымаТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмБлагоустройство
 
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