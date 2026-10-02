https://crimea.ria.ru/20261002/yakhtennaya-derevnya-dlya-kogo-stroyat-kurort-balaklava-i-kakim-on-budet-1159904210.html

Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет

Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет

Курорт "Балаклава", который строится в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал", станет яхтенной деревней, предполагающей комфортную среду прежде всего для РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T19:49

2026-10-02T19:49

2026-10-02T19:49

балаклава

севастополь

строительство яхтенной марины в балаклаве

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Курорт "Балаклава", который строится в рамках нацпроекта "Пять морей и озеро Байкал", станет яхтенной деревней, предполагающей комфортную среду прежде всего для местных жителей, но с расчетом на туристов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор Института развития города СевГУ Алексей Тихонов.На днях в правительстве Севастополя сообщили, что в городе до 14 октября проводятся общественные обсуждения проекта создания нового курорта "Балаклава", который построят в рамках проекта "Пять морей и озеро Байкал". По информации губернатора Михаила Развожаева, в Балаклаве на месте бывших промзон построят современные отели и большую площадь, облик которых впишут в существующий контекст города.Курорт для жизниПо его словам, в Балаклаве ставку делают на тех, кто будет жить здесь длительно, то есть прежде всего на севастопольцев и крымчан.Такая новая среда предполагает не просто наличие пляжей и закусочных возле них, но и комплекс музеев, и креативных арт-пространств.С дореволюционной тематикойНовая Балаклава видится авторам концепции уютным современным курортом, атмосфера которого, по словам Тихонова, "созвучна с дореволюционной тематикой".К слову, первым советским проектом развития Балаклавы, который предполагал ее освоение – и он сохранился в архивах, – было строительство именно местного курорта для жителей того же Севастополя, которые могли в любой момент добраться до Балаклавы на трамвае, запущенном в 1927 году, добавил эксперт."Этажи" новой БалаклавыИ сегодня предполагается освоение Балаклавы в комплексе, подчеркнул Тихонов. Когда речь идет о так называемом первом этаже, – это строительство отелей разного класса и уровня, в том числе четырехзвездочного и пятизвездочного, уточнил он.В частности, дачи, которые были построены тут до революции, будут приводиться в порядок."Домик Юсупова, в котором сам Юсупов, кстати, никогда не бывал, кинотеатр дореволюционный и прочее... Все это создаст дух той дореволюционной Балаклавы, но приспособит его к современности", – отметил Тихонов.Такой подход предполагает очень большие масштабные инженерные работы по обустройству набережных, к тому же речь идет о создании яхтенной марины, а это не просто возможность привязать свой ялик к пирсу, сказал эксперт."И это целый комплекс мероприятий, создание заправок, удаление сточных вод – в общем, большая инженерная история", – отметил Тихонов.Так называемые верхние этажи Балаклавы, по словам Тихонова, предполагают комплексную застройку горы Таврос и близлежащих окрестностей с сохранением объектов культурного наследия."Яхтенная марина и демократичный курорт как-то плохо сочетаются. В этом и достоинство, что будут очень разные варианты. И если вы захотите провести качественно время, то приехать в Балаклаву вы всегда сможете, и вам необязательно для этого будет иметь яхту или очень дорогие какие-то дачи. Всегда найдется возможность отдохнуть, я думаю, и эту атмосферу поймать", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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