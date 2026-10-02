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Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине
Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине
Официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T06:23
2026-10-02T07:05
мнения
владимир шаповалов
украина
европа
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две главные причины. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Украина просит у международных партнеров дополнительно выделить десятки миллиардов евро, хотя ЕС уже одобрил для Киева 90 миллиардов помощи на 2026 – 2027 годы, так что новый запрос вызвал недовольство в среде европейских дипломатов. Об этом ранее сообщили зарубежные СМИ.Более того: верхнеуровневая украинская коррупция теснейшим образом связана с верхнеуровневой европейской, и значительная часть денег, которые шли Киеву, оседала в карманах тех, кто их Украине выделял, добавил он. "Но сейчас официально, конечно, на Западе будут качать историю с коррупцией на Украине, все будут на нее списывать", – отметил Шаповалов.В действительности же у "прозрения" европейцев, которое сегодня время от времени останавливает их от выделения дополнительных траншей Украине и наводит на мысли сокращать новые расходы на ВСУ, есть только две причины, считает он.По его словам, сейчас Европа даже больший банкрот, чем США, европейцы чемпионы по госдолгу в мировой истории, при этом пользуют разрушающуюся экономическую базу, фееричный демонтаж которой знаменует уничтоженный символ европейской промышленности – "Фольксваген"."То есть сейчас Европа прочно находится на экономическом дне. Все ведущие европейские страны – банкроты. Они имеют гигантские государственные долги, которые не имеют никакого аналога в мире. Эти долги – внимание! – значительно больше в удельном весе, в абсолютных показателях, чем долги Советского Союза, которые в свое время привели в том числе к разрушению СССР", – сказал политолог.Вторая причина задумчивости Европы на тему финансирования Киева – это, конечно, удары Вооруженных сил России, которые уничтожают военно-промышленный потенциал Украины, добавил он."В этой связи возникают резонные вопросы: военные действия закончатся – кто будет восстанавливать Украину и каким образом она будет расплачиваться со своими европейскими кредиторами за сотни миллиардов долларов, которые, так сказать, ушли на Украину? Вот в этой ситуации у европейских политических элит, даже нынешних, которые не отличаются умом и сообразительностью, начинают возникать некоторые вопросы", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина стала крупным центром международного черного рынка оружияСША выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с ПутинымДеревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу
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мнения, владимир шаповалов, украина, европа, европейский союз (ес)
Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине

Европа замедлила финансирование Украины из-за собственных экономических проблем – мнение

06:23 02.10.2026 (обновлено: 07:05 02.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото
Флаги Украины и Европейского Союза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две главные причины. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Украина просит у международных партнеров дополнительно выделить десятки миллиардов евро, хотя ЕС уже одобрил для Киева 90 миллиардов помощи на 2026 – 2027 годы, так что новый запрос вызвал недовольство в среде европейских дипломатов. Об этом ранее сообщили зарубежные СМИ.
"Украина сверхкоррумпированное государство. Но мы будем очень наивными людьми, если будем думать, что европейцы не знали этого раньше, когда выделяли сотни миллиардов долларов Украине. Конечно, знали", – сказал спикер.
Более того: верхнеуровневая украинская коррупция теснейшим образом связана с верхнеуровневой европейской, и значительная часть денег, которые шли Киеву, оседала в карманах тех, кто их Украине выделял, добавил он. "Но сейчас официально, конечно, на Западе будут качать историю с коррупцией на Украине, все будут на нее списывать", – отметил Шаповалов.
В действительности же у "прозрения" европейцев, которое сегодня время от времени останавливает их от выделения дополнительных траншей Украине и наводит на мысли сокращать новые расходы на ВСУ, есть только две причины, считает он.
"Первая причина – экономическое фиаско Европы. Европейское экономическое послевоенное чудо превратилось в разбитое корыто", – выразил мнение гость эфира.
По его словам, сейчас Европа даже больший банкрот, чем США, европейцы чемпионы по госдолгу в мировой истории, при этом пользуют разрушающуюся экономическую базу, фееричный демонтаж которой знаменует уничтоженный символ европейской промышленности – "Фольксваген".
"То есть сейчас Европа прочно находится на экономическом дне. Все ведущие европейские страны – банкроты. Они имеют гигантские государственные долги, которые не имеют никакого аналога в мире. Эти долги – внимание! – значительно больше в удельном весе, в абсолютных показателях, чем долги Советского Союза, которые в свое время привели в том числе к разрушению СССР", – сказал политолог.

В сложившейся ситуации выяснилось очевидное: прочным фундаментом экономического процветания Европы являлась не пресловутая либеральная европейская демократия, а российский газ, заметил собеседник.

Вторая причина задумчивости Европы на тему финансирования Киева – это, конечно, удары Вооруженных сил России, которые уничтожают военно-промышленный потенциал Украины, добавил он.
"В этой связи возникают резонные вопросы: военные действия закончатся – кто будет восстанавливать Украину и каким образом она будет расплачиваться со своими европейскими кредиторами за сотни миллиардов долларов, которые, так сказать, ушли на Украину? Вот в этой ситуации у европейских политических элит, даже нынешних, которые не отличаются умом и сообразительностью, начинают возникать некоторые вопросы", – подытожил эксперт.
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