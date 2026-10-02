https://crimea.ria.ru/20261002/vyyasnilos-ochevidnoe-pochemu-evropa-perestaet-davat-dengi-ukraine-1159862293.html

Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине

Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине

Официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T06:23

2026-10-02T06:23

2026-10-02T07:05

мнения

владимир шаповалов

украина

европа

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Официально отказывать Киеву в дополнительных траншах Запад будет, ссылаясь на коррупцию, но в действительности у прозрения Европы в отношении Украины другие две главные причины. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.Украина просит у международных партнеров дополнительно выделить десятки миллиардов евро, хотя ЕС уже одобрил для Киева 90 миллиардов помощи на 2026 – 2027 годы, так что новый запрос вызвал недовольство в среде европейских дипломатов. Об этом ранее сообщили зарубежные СМИ.Более того: верхнеуровневая украинская коррупция теснейшим образом связана с верхнеуровневой европейской, и значительная часть денег, которые шли Киеву, оседала в карманах тех, кто их Украине выделял, добавил он. "Но сейчас официально, конечно, на Западе будут качать историю с коррупцией на Украине, все будут на нее списывать", – отметил Шаповалов.В действительности же у "прозрения" европейцев, которое сегодня время от времени останавливает их от выделения дополнительных траншей Украине и наводит на мысли сокращать новые расходы на ВСУ, есть только две причины, считает он.По его словам, сейчас Европа даже больший банкрот, чем США, европейцы чемпионы по госдолгу в мировой истории, при этом пользуют разрушающуюся экономическую базу, фееричный демонтаж которой знаменует уничтоженный символ европейской промышленности – "Фольксваген"."То есть сейчас Европа прочно находится на экономическом дне. Все ведущие европейские страны – банкроты. Они имеют гигантские государственные долги, которые не имеют никакого аналога в мире. Эти долги – внимание! – значительно больше в удельном весе, в абсолютных показателях, чем долги Советского Союза, которые в свое время привели в том числе к разрушению СССР", – сказал политолог.Вторая причина задумчивости Европы на тему финансирования Киева – это, конечно, удары Вооруженных сил России, которые уничтожают военно-промышленный потенциал Украины, добавил он."В этой связи возникают резонные вопросы: военные действия закончатся – кто будет восстанавливать Украину и каким образом она будет расплачиваться со своими европейскими кредиторами за сотни миллиардов долларов, которые, так сказать, ушли на Украину? Вот в этой ситуации у европейских политических элит, даже нынешних, которые не отличаются умом и сообразительностью, начинают возникать некоторые вопросы", – подытожил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина стала крупным центром международного черного рынка оружияСША выжигают землю вокруг: зачем Зеленский просит встречи с ПутинымДеревянный Буратино: зачем Украина на самом деле нужна Западу

https://crimea.ria.ru/20260908/pokhoronit-vmeste-s-kompromatom-chto-zelenskomu-gotovit-zapad-1159162697.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир шаповалов, украина, европа, европейский союз (ес)