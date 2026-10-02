https://crimea.ria.ru/20261002/vtb-narastil-vydachu-kreditov-pochti-vdvoe-1159906263.html

ВТБ нарастил выдачу кредитов почти вдвое

ВТБ нарастил выдачу кредитов почти вдвое - РИА Новости Крым, 02.10.2026

ВТБ нарастил выдачу кредитов почти вдвое

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными почти вдвое — до 420 миллиардов рублей, оформив за девять месяцев почти 1 миллион потребительских кредитов, сообщает... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T17:47

2026-10-02T17:47

2026-10-02T17:47

банк

втб

кредит

финансы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными почти вдвое — до 420 миллиардов рублей, оформив за девять месяцев почти 1 миллион потребительских кредитов, сообщает пресс-служба банка.Аналитики связывают стабильную динамику со сбалансированным спросом и взвешенным подходом банков к оценке заемщиков. На кредитную активность также влияют позиция регулятора по ключевой ставке и инфляционные ожидания населения. Рост сопровождается изменением структуры потребительского поведения: помимо новых кредитов клиенты банков чаще рассматривают рефинансирование текущей задолженности.По прогнозу банка, основанному на данных Банка России и Frank RG, по итогам 2026 года объем потребительского кредитования в России может вырасти на две трети и достичь 5,9 триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк, втб, кредит, финансы