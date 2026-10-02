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ВТБ нарастил выдачу кредитов почти вдвое - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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ВТБ нарастил выдачу кредитов почти вдвое
ВТБ нарастил выдачу кредитов почти вдвое - РИА Новости Крым, 02.10.2026
ВТБ нарастил выдачу кредитов почти вдвое
ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными почти вдвое — до 420 миллиардов рублей, оформив за девять месяцев почти 1 миллион потребительских кредитов, сообщает... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T17:47
2026-10-02T17:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными почти вдвое — до 420 миллиардов рублей, оформив за девять месяцев почти 1 миллион потребительских кредитов, сообщает пресс-служба банка.Аналитики связывают стабильную динамику со сбалансированным спросом и взвешенным подходом банков к оценке заемщиков. На кредитную активность также влияют позиция регулятора по ключевой ставке и инфляционные ожидания населения. Рост сопровождается изменением структуры потребительского поведения: помимо новых кредитов клиенты банков чаще рассматривают рефинансирование текущей задолженности.По прогнозу банка, основанному на данных Банка России и Frank RG, по итогам 2026 года объем потребительского кредитования в России может вырасти на две трети и достичь 5,9 триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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банк, втб, кредит, финансы

ВТБ нарастил выдачу кредитов почти вдвое

17:47 02.10.2026
 
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Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными почти вдвое — до 420 миллиардов рублей, оформив за девять месяцев почти 1 миллион потребительских кредитов, сообщает пресс-служба банка.
"Сейчас мы видим интерес не только к новым кредитам, но и к решениям, позволяющим пересмотреть уже существующую долговую нагрузку. Рефинансирование становится частью более рационального финансового поведения: клиент оценивает действующие обязательства и ищет возможность сделать комфортнее платежи", — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов.
Аналитики связывают стабильную динамику со сбалансированным спросом и взвешенным подходом банков к оценке заемщиков. На кредитную активность также влияют позиция регулятора по ключевой ставке и инфляционные ожидания населения. Рост сопровождается изменением структуры потребительского поведения: помимо новых кредитов клиенты банков чаще рассматривают рефинансирование текущей задолженности.
По прогнозу банка, основанному на данных Банка России и Frank RG, по итогам 2026 года объем потребительского кредитования в России может вырасти на две трети и достичь 5,9 триллиона рублей.
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