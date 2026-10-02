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ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель
ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 02.10.2026
ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель
Один человек ранен в Волгограде в результате удара ВСУ по многоквартирному дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на губернатора... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T07:24
2026-10-02T07:24
волгоград
атаки всу
пожар
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один человек ранен в Волгограде в результате удара ВСУ по многоквартирному дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.По данным главы региона, один пострадавший госпитализирован, к этому времени пожар локализован. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия, местные власти оценивают объем повреждений и готовят пункты временного размещения.Ранним утром в пятницу в Крыму работали системы противовоздушной обороны – в регионе была объявлена беспилотная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами РоссииОбломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на КубаниНад Севастополем сбили два вражеских БПЛА
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РИА Новости Крым
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4.7
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волгоград, атаки всу, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель

В Волгограде один человек ранен при ударе ВСУ по многоэтажке – власти

07:24 02.10.2026
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один человек ранен в Волгограде в результате удара ВСУ по многоквартирному дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
"Сегодня ночью в результате массированной террористической атаки БПЛА преступного киевского режима на промышленную инфраструктуру Волгоградской области зафиксировано возгорание в многоквартирном доме по улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда", - говорится в сообщении.
По данным главы региона, один пострадавший госпитализирован, к этому времени пожар локализован. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия, местные власти оценивают объем повреждений и готовят пункты временного размещения.
Ранним утром в пятницу в Крыму работали системы противовоздушной обороны – в регионе была объявлена беспилотная опасность.
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ВолгоградАтаки ВСУПожарПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
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