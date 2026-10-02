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ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель
ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель - РИА Новости Крым, 02.10.2026
ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель
Один человек ранен в Волгограде в результате удара ВСУ по многоквартирному дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на губернатора... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T07:24
2026-10-02T07:24
2026-10-02T07:24
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атаки всу
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Один человек ранен в Волгограде в результате удара ВСУ по многоквартирному дому. Об этом сообщает пресс-служба администрации области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.По данным главы региона, один пострадавший госпитализирован, к этому времени пожар локализован. Оперативные службы продолжают ликвидировать последствия, местные власти оценивают объем повреждений и готовят пункты временного размещения.Ранним утром в пятницу в Крыму работали системы противовоздушной обороны – в регионе была объявлена беспилотная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами РоссииОбломки БПЛА упали на магазин в Тихорецке на КубаниНад Севастополем сбили два вражеских БПЛА
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, атаки всу, пожар, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель
В Волгограде один человек ранен при ударе ВСУ по многоэтажке – власти