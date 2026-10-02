https://crimea.ria.ru/20261002/vse-sela-krasnoperekopskogo-rayona-kryma-obestocheny-1159888229.html
Все села Красноперекопского района Крыма обесточены
Все села Красноперекопского района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Все села Красноперекопского района Крыма обесточены
Все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T09:45
2026-10-02T09:45
2026-10-02T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Об этом сообщили в районной администрации.Утром 2 октября сообщалось, что в шести населенных пунктах и одном жилмассиве Симферопольского района в пятницу не будет света из-за плановых работ.Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики, сообщали ранее в пятницу в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Все села Красноперекопского района Крыма обесточены
Все населенные пункты Красноперекопского района Крыма обесточены