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Все села Красноперекопского района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Все села Красноперекопского района Крыма обесточены
Все села Красноперекопского района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Все села Красноперекопского района Крыма обесточены
Все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Об этом сообщили в районной администрации. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T09:45
2026-10-02T09:45
крым
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новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Об этом сообщили в районной администрации.Утром 2 октября сообщалось, что в шести населенных пунктах и одном жилмассиве Симферопольского района в пятницу не будет света из-за плановых работ.Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики, сообщали ранее в пятницу в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, отключение электроэнергии в крыму, красноперекопский район
Все села Красноперекопского района Крыма обесточены

Все населенные пункты Красноперекопского района Крыма обесточены

09:45 02.10.2026
 
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила РазвожаеваВ Севастополе обновляют электросети
В Севастополе обновляют электросети
© Пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Об этом сообщили в районной администрации.

"Все села Красноперекопского района обесточены. По информации "Крымэнерго", специалистами предпринимаются все меры по проведению ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Утром 2 октября сообщалось, что в шести населенных пунктах и одном жилмассиве Симферопольского района в пятницу не будет света из-за плановых работ.
Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики, сообщали ранее в пятницу в "Крымэнерго".
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Ремонт электросетей
09:12
Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет
 
КрымГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуКрасноперекопский район
 
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