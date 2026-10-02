Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261002/vs-rf-udarili-po-mostu-i-elektropodstantsii-v-kieve-i-oblasti-1159886669.html
ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области
ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области - РИА Новости Крым, 02.10.2026
ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области
Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новые удары по объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры Украины и морским судам,... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T08:18
2026-10-02T08:20
удары по украине
киев
киевская область
украина
одесса
новости сво
логистика
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/09/1159208543_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_51fe18682ba245a7dee60d8fbedadc53.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новые удары по объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в Киевской области поражена электроподстанция Киевская, в Одесской – производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. В акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии.Мэр украинский столицы Виталий Кличко утром в пятницу сообщал о том, что в Киеве полностью или частично перекрыты мосты Южный, Метро и Патона. Накануне он сообщал о повреждении моста Южный в результате попадания БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ ПутинаНа Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информацииРоссийские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море
киев
киевская область
украина
одесса
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/09/1159208543_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_ebeff142a539644fc29143dd42cf044b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, киев, киевская область, украина, одесса, новости сво, логистика, министерство обороны рф
ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области

ВС РФ нанесли удары по автожелезнодорожному мосту и электроподстанции в Киеве и области

08:18 02.10.2026 (обновлено: 08:20 02.10.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новые удары по объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены в городе Киеве – автожелезнодорожный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброски войск, логистические поставки военных грузов в интересах группировок ВСУ на Донбассе", – сказано в сообщении.
Кроме того, в Киевской области поражена электроподстанция Киевская, в Одесской – производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. В акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии.
Мэр украинский столицы Виталий Кличко утром в пятницу сообщал о том, что в Киеве полностью или частично перекрыты мосты Южный, Метро и Патона. Накануне он сообщал о повреждении моста Южный в результате попадания БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ Путина
На Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информации
Российские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море
 
Удары по УкраинеКиевКиевская областьУкраинаОдессаНовости СВОЛогистикаМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:45Все села Красноперекопского района Крыма обесточены
09:30Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - оперативные данные
09:22Кабмин утвердил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon
09:12Часть Симферопольского района обесточена – когда дадут свет
09:06646 украинских беспилотников сбиты ночью над территорией России
09:01РФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков
08:52Крымский медколледж принял 49 целевиков
08:36Новости Крыма на утро 2 октября
08:22Часть Крыма обесточена после ночной атаки ВСУ
08:18ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области
08:12В Киеве перекрыли мосты – что известно
08:06Крымский мост сейчас - со стороны Керчи выросла очередь
07:55"Эпоха Левитана": легенда о легенде
07:41В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек
07:24ВСУ ударили по многоэтажке в Волгограде – ранен мирный житель
07:07В Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО
06:55Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
06:44В Крыму отменили угрозу беспилотной атаки
06:23Выяснилось очевидное: почему Европа перестает давать деньги Украине
05:59В Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность
Лента новостейМолния