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ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области

ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области - РИА Новости Крым, 02.10.2026

ВС РФ ударили по мосту и электроподстанции в Киеве и области

Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новые удары по объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры Украины и морским судам,... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T08:18

2026-10-02T08:18

2026-10-02T08:20

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киев

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в ночь на пятницу нанесли новые удары по объектам транспортной, портовой и энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, в Киевской области поражена электроподстанция Киевская, в Одесской – производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, обеспечивавший хранение и транспортировку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. В акватории Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для украинской армии.Мэр украинский столицы Виталий Кличко утром в пятницу сообщал о том, что в Киеве полностью или частично перекрыты мосты Южный, Метро и Патона. Накануне он сообщал о повреждении моста Южный в результате попадания БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ ПутинаНа Украине нанесен удар по дата-центру обработки разведывательной информацииРоссийские военные ударили по судну с грузом для ВСУ в Черном море

киев

киевская область

украина

одесса

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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