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Восемь сотрудников МЧС пострадали после атаки ВСУ на Донецк
Восемь сотрудников МЧС пострадали после атаки ВСУ на Донецк - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Восемь сотрудников МЧС пострадали после атаки ВСУ на Донецк
Минувшей ночью в ходе очередной атаки ВСУ на Донецк ранения получили восемь спасателей. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T10:29
2026-10-02T10:29
2026-10-02T10:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Минувшей ночью в ходе очередной атаки ВСУ на Донецк ранения получили восемь спасателей. Об этом сообщили в региональном МЧС.По информации ведомства, после атаки беспилотников огнеборцы ликвидировали пожар в частном секторе Куйбышевского района. Во время работы спасателей район вновь подвергся атаке."В результате пострадали восемь сотрудников МЧС России по ДНР. Двое находятся под наблюдением врачей, еще шестеро — проходят амбулаторное лечение", - рассказали в МЧС.Кроме того, повреждены две пожарные автоцистерны ведомства.Ранее ВСУ атаковали рынки Горловки в Донецкой Народной Республике: два человека погибли и трое пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на избирательном участке предотвратили в ДонецкеДвое подростков подорвались на взрывоопасном предмете в ДонецкеДвое детей и подросток пострадали при атаке ВСУ на Горловку
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, атаки всу, происшествия
Восемь сотрудников МЧС пострадали после атаки ВСУ на Донецк
При атаке ВСУ на Донецк ранены восемь сотрудников МЧС