В Ялте на набережной высадили хризантемы
В Ялте на набережной высадили тысячу кустов хризантем
© Фото: врио главы администрации Ялты Светлана ШевченкоВ Ялте на набережной высадили хризантемы
© Фото: врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ялтинскую набережную украсили тысяча разноцветных кустовых хризантем. Об этом сообщил председатель городского совета Константин Шимановский.
© Фото: председатель Ялтинского городского совета Константин ШимановскийВ Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
© Фото: председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский
В Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
"В Ялте дан старт осенней высадке цветочных растений! Сегодня высадили на набережной 1100 разноцветных кустовых хризантем", - написал он в своем канале в МАКС.
Цветы выращены в местных питомниках, адаптированы к южнобережному климату и хорошо переносят морозы, уточнил он. Хризантемы будут радовать ялтинцев и гостей курорта цветением до середины ноября.
© Фото: председатель Ялтинского городского совета Константин ШимановскийВ Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
© Фото: председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский
В Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
Как уточнила врио главы Ялты Светлана Шевченко, всего в городе планируют высадить порядка 100 тысяч цветов.
"Из них около 40 тысяч – маргаритки и незабудки. Еще порядка 60 тысяч – луковичные: мускари, нарциссы, гиацинты, крокусы, тюльпаны, а также виолы. Особое внимание – тюльпанам серии "Импрессион": они высокие, с крупными бокалами высотой до 10 см. А изюминкой оформления станут махровые тюльпаны пионовидной формы", - написала она в МАКС.
© Фото: врио главы администрации Ялты Светлана ШевченкоВ Ялте на набережной высадили хризантемы
© Фото: врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко
В Ялте на набережной высадили хризантемы
Ранее директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анна Репецкая высказала мнение, что грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели необходимо сочетать как новинки, так и хорошо себя зарекомендовавшие деревья и кустарники.
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