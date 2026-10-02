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В Ялте на набережной высадили хризантемы - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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В Ялте на набережной высадили хризантемы
В Ялте на набережной высадили хризантемы - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Ялте на набережной высадили хризантемы
Ялтинскую набережную украсили тысяча разноцветных кустовых хризантем. Об этом сообщил председатель городского совета Константин Шимановский. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T21:37
2026-10-02T21:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ялтинскую набережную украсили тысяча разноцветных кустовых хризантем. Об этом сообщил председатель городского совета Константин Шимановский.Цветы выращены в местных питомниках, адаптированы к южнобережному климату и хорошо переносят морозы, уточнил он. Хризантемы будут радовать ялтинцев и гостей курорта цветением до середины ноября.Как уточнила врио главы Ялты Светлана Шевченко, всего в городе планируют высадить порядка 100 тысяч цветов.Ранее директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анна Репецкая высказала мнение, что грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели необходимо сочетать как новинки, так и хорошо себя зарекомендовавшие деревья и кустарники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаКакие деревья и кусты хорошо приживаются в Крыму50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, ялта, цветы, экология, благоустройство, новости крыма, набережные крыма
В Ялте на набережной высадили хризантемы

В Ялте на набережной высадили тысячу кустов хризантем

21:37 02.10.2026
 
© Фото: врио главы администрации Ялты Светлана ШевченкоВ Ялте на набережной высадили хризантемы
В Ялте на набережной высадили хризантемы
© Фото: врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ялтинскую набережную украсили тысяча разноцветных кустовых хризантем. Об этом сообщил председатель городского совета Константин Шимановский.
© Фото: председатель Ялтинского городского совета Константин ШимановскийВ Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
В Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
© Фото: председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский
В Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем

"В Ялте дан старт осенней высадке цветочных растений! Сегодня высадили на набережной 1100 разноцветных кустовых хризантем", - написал он в своем канале в МАКС.

Цветы выращены в местных питомниках, адаптированы к южнобережному климату и хорошо переносят морозы, уточнил он. Хризантемы будут радовать ялтинцев и гостей курорта цветением до середины ноября.
© Фото: председатель Ялтинского городского совета Константин ШимановскийВ Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
В Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
© Фото: председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский
В Ялте на набережной высадили свыше тысячи кустов хризантем
Как уточнила врио главы Ялты Светлана Шевченко, всего в городе планируют высадить порядка 100 тысяч цветов.
"Из них около 40 тысяч – маргаритки и незабудки. Еще порядка 60 тысяч – луковичные: мускари, нарциссы, гиацинты, крокусы, тюльпаны, а также виолы. Особое внимание – тюльпанам серии "Импрессион": они высокие, с крупными бокалами высотой до 10 см. А изюминкой оформления станут махровые тюльпаны пионовидной формы", - написала она в МАКС.
© Фото: врио главы администрации Ялты Светлана ШевченкоВ Ялте на набережной высадили хризантемы
В Ялте на набережной высадили хризантемы
© Фото: врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко
В Ялте на набережной высадили хризантемы
Ранее директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анна Репецкая высказала мнение, что грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели необходимо сочетать как новинки, так и хорошо себя зарекомендовавшие деревья и кустарники.
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КрымЯлтаЦветыЭкологияБлагоустройствоНовости КрымаНабережные Крыма
 
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