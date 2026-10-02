https://crimea.ria.ru/20261002/v-yalte-na-naberezhnoy-vysadili-khrizantemy-1159900074.html

В Ялте на набережной высадили хризантемы

В Ялте на набережной высадили хризантемы - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Ялте на набережной высадили хризантемы

Ялтинскую набережную украсили тысяча разноцветных кустовых хризантем. Об этом сообщил председатель городского совета Константин Шимановский. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T21:37

2026-10-02T21:37

2026-10-02T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ялтинскую набережную украсили тысяча разноцветных кустовых хризантем. Об этом сообщил председатель городского совета Константин Шимановский.Цветы выращены в местных питомниках, адаптированы к южнобережному климату и хорошо переносят морозы, уточнил он. Хризантемы будут радовать ялтинцев и гостей курорта цветением до середины ноября.Как уточнила врио главы Ялты Светлана Шевченко, всего в городе планируют высадить порядка 100 тысяч цветов.Ранее директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анна Репецкая высказала мнение, что грамотный подход к ландшафтному дизайну городов Крыма необходим в процессе их озеленения и благоустройства. Для этой цели необходимо сочетать как новинки, так и хорошо себя зарекомендовавшие деревья и кустарники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаКакие деревья и кусты хорошо приживаются в Крыму50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, цветы, экология, благоустройство, новости крыма, набережные крыма