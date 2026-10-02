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В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал свет

В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал свет - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал свет

Днем в пятницу, 2 октября, девять населенных пунктов в Симферопольском и Сакском районах остались без электричества из-за аварийных отключений на сетях. Об этом РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T13:25

2026-10-02T13:25

2026-10-02T13:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 2 октября, девять населенных пунктов в Симферопольском и Сакском районах остались без электричества из-за аварийных отключений на сетях. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В Симферопольском районе частично без света остались жители Первомайского, Чайкино, Левадки, Фонтаны, Чистенькое.В Сакском районе ограничена подача электроэнергии в населенные пункты Охотниково, Орлянка, Карьерное, Громовка.Ранее сообщалось, что все села Красноперекопского района Крыма в пятницу утром остались без электричества. Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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