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В Севастополе слышна стрельба - работает флот
В Севастополе слышна стрельба - работает флот - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Севастополе слышна стрельба - работает флот
В пятницу практически по всему побережью Севастополя до вечера будут проходить военные учения, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T15:35
2026-10-02T15:35
2026-10-02T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу практически по всему побережью Севастополя до вечера будут проходить военные учения, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.По его информации, военные тренируются с применением различных видов оружия и техники. Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только офииальной информации. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе слышна стрельба - работает флот
В Севастополе флот проводит учения с различными видами оружия - Развожаев