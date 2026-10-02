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В Севастополе слышна стрельба - работает флот - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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В Севастополе слышна стрельба - работает флот
В Севастополе слышна стрельба - работает флот - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Севастополе слышна стрельба - работает флот
В пятницу практически по всему побережью Севастополя до вечера будут проходить военные учения, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T15:35
2026-10-02T15:35
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу практически по всему побережью Севастополя до вечера будут проходить военные учения, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.По его информации, военные тренируются с применением различных видов оружия и техники. Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только офииальной информации. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения
В Севастополе слышна стрельба - работает флот

В Севастополе флот проводит учения с различными видами оружия - Развожаев

15:35 02.10.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу практически по всему побережью Севастополя до вечера будут проходить военные учения, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 18:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот проводит учения", - написал губернатор.
По его информации, военные тренируются с применением различных видов оружия и техники. Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только офииальной информации.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.
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КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУчения
 
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