https://crimea.ria.ru/20261002/v-sevastopole-slyshna-strelba---rabotaet-flot-1159900426.html

В Севастополе слышна стрельба - работает флот

В Севастополе слышна стрельба - работает флот - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Севастополе слышна стрельба - работает флот

В пятницу практически по всему побережью Севастополя до вечера будут проходить военные учения, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T15:35

2026-10-02T15:35

2026-10-02T15:35

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михаил развожаев

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учения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу практически по всему побережью Севастополя до вечера будут проходить военные учения, сообщил в своем канале в МАКС губернатор Михаил Развожаев.По его информации, военные тренируются с применением различных видов оружия и техники. Он призвал всех сохранять спокойствие и доверять только офииальной информации. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Главы городов и субъектов стараются заранее предупреждать об этом людей, чтобы не сеять панику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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