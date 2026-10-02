Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменяют особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261002/v-sevastopole-otmenyayut-osobyy-protivopozharnyy-rezhim-1159902025.html
В Севастополе отменяют особый противопожарный режим
В Севастополе отменяют особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Севастополе отменяют особый противопожарный режим
В Севастополе в понедельник, 5 октября, будет отменен особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T16:18
2026-10-02T16:18
севастополь
новости севастополя
противопожарный режим
михаил развожаев
леса крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/06/1142440307_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_78ab6313acda51e2953feefcfa2c738d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 5 октября, будет отменен особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.При этом, несмотря на снятие ограничений, губернатор обратился к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, беречь природу.Также Развожаев напомнил, что продолжает действовать запрет на использование пиротехники (за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня).Ранее сообщалось, что 24 сентября в Севастополе отменили запрет на посещение лесов.В Севастополе особый противопожарный режим был введен 1 июля. С 24 июня в Крыму также действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах СевастополяТри саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаКакие деревья и кусты хорошо приживаются в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0c/06/1142440307_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_4530bfc4019fae926bfb16dc6cdc7a02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, противопожарный режим, михаил развожаев, леса крыма
В Севастополе отменяют особый противопожарный режим

В Севастополе отменят запрет на разведение костров в лесах с 5 октября

16:18 02.10.2026
 
© РИА Новости КрымСосновый лес в Крыму
Сосновый лес в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 5 октября, будет отменен особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 5 октября отменяем в Севастополе особый противопожарный режим. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства Севастополя. Запрет на разведение костров, сжигание травы и мусор в садовых товариществах, лесах и населенных пунктах, а также на приготовление еды на открытом костре — снимается", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
При этом, несмотря на снятие ограничений, губернатор обратился к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, беречь природу.
Также Развожаев напомнил, что продолжает действовать запрет на использование пиротехники (за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня).
Ранее сообщалось, что 24 сентября в Севастополе отменили запрет на посещение лесов.
В Севастополе особый противопожарный режим был введен 1 июля. С 24 июня в Крыму также действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах Севастополя
Три саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают леса
Какие деревья и кусты хорошо приживаются в Крыму
 
СевастопольНовости СевастополяПротивопожарный режимМихаил РазвожаевЛеса Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга
16:35В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых
16:21"Сильные ребята": чемпион ОИ Далалоян оценил перспективы гимнастов России
16:18В Севастополе отменяют особый противопожарный режим
16:06Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание
15:55Фантазии о казаках: проект Sputnik разоблачает мифы украинских историков
15:35В Севастополе слышна стрельба - работает флот
15:26Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028
15:14Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя
15:04"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада
14:55В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
14:26Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы
14:14Катастрофические потери Киева: сколько людей и техники потеряли ВСУ за неделю
14:02Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива
13:52Трехдневные заморозки ударят на Кубани
13:41Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак
13:34Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ
13:25В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал свет
13:19В Севастополе остановили паром из-за ветра
13:06В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей
Лента новостейМолния