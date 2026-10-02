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В Севастополе отменяют особый противопожарный режим

В Севастополе отменяют особый противопожарный режим - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Севастополе отменяют особый противопожарный режим

В Севастополе в понедельник, 5 октября, будет отменен особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T16:18

2026-10-02T16:18

2026-10-02T16:18

севастополь

новости севастополя

противопожарный режим

михаил развожаев

леса крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 5 октября, будет отменен особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.При этом, несмотря на снятие ограничений, губернатор обратился к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, беречь природу.Также Развожаев напомнил, что продолжает действовать запрет на использование пиротехники (за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня).Ранее сообщалось, что 24 сентября в Севастополе отменили запрет на посещение лесов.В Севастополе особый противопожарный режим был введен 1 июля. С 24 июня в Крыму также действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:50 тысяч саженцев сосны и фисташки высадят в лесах СевастополяТри саженца вместо срубленного дерева: в Крыму восстанавливают лесаКакие деревья и кусты хорошо приживаются в Крыму

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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