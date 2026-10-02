В Севастополе отменяют особый противопожарный режим
В Севастополе отменят запрет на разведение костров в лесах с 5 октября
© РИА Новости КрымСосновый лес в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник, 5 октября, будет отменен особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 5 октября отменяем в Севастополе особый противопожарный режим. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства Севастополя. Запрет на разведение костров, сжигание травы и мусор в садовых товариществах, лесах и населенных пунктах, а также на приготовление еды на открытом костре — снимается", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
При этом, несмотря на снятие ограничений, губернатор обратился к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности, беречь природу.
Также Развожаев напомнил, что продолжает действовать запрет на использование пиротехники (за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня).
Ранее сообщалось, что 24 сентября в Севастополе отменили запрет на посещение лесов.
В Севастополе особый противопожарный режим был введен 1 июля. С 24 июня в Крыму также действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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