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В Севастополе остановили паром из-за ветра
В Севастополе остановили паром из-за ветра - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Севастополе остановили паром из-за ветра
Днем в пятницу, 2 октября, в Севастополе приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T13:19
2026-10-02T13:19
2026-10-02T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 2 октября, в Севастополе приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.В МЧС Севастополя ранее сообщали об усилении ветра в регионе в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе остановили паром из-за ветра
В Севастополе паром приостановил работу из-за ухудшения погоды