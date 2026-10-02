https://crimea.ria.ru/20261002/v-sevastopole-ostanovili-parom-iz-za-vetra-1159895439.html

В Севастополе остановили паром из-за ветра

В Севастополе остановили паром из-за ветра - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Севастополе остановили паром из-за ветра

Днем в пятницу, 2 октября, в Севастополе приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T13:19

2026-10-02T13:19

2026-10-02T13:19

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

севастополь

новости севастополя

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 2 октября, в Севастополе приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.В МЧС Севастополя ранее сообщали об усилении ветра в регионе в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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