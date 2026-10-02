Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили паром из-за ветра - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261002/v-sevastopole-ostanovili-parom-iz-za-vetra-1159895439.html
В Севастополе остановили паром из-за ветра
В Севастополе остановили паром из-за ветра - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Севастополе остановили паром из-за ветра
Днем в пятницу, 2 октября, в Севастополе приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T13:19
2026-10-02T13:19
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/0e/1144182038_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4277bc2c63b6f61f746cbeeba6731ef9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 2 октября, в Севастополе приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.В МЧС Севастополя ранее сообщали об усилении ветра в регионе в пятницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/02/0e/1144182038_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_25902d1788d2e38404a46c6a9029f196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости севастополя, погода в крыму
В Севастополе остановили паром из-за ветра

В Севастополе паром приостановил работу из-за ухудшения погоды

13:19 02.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Днем в пятницу, 2 октября, в Севастополе приостановил работу паром. Об этом сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Уважаемые пассажиры! Паром приостанавливает работу с 13:15 из-за ухудшения погодных условий", - говорится в сообщении.
Работа пассажирских катеров и парома в городе зависит от погодных условий. При сильном ветре или волнении моря паром и катера, курсирующие через бухту, останавливают. Также рейд закрывают во время воздушных тревог.
В МЧС Севастополя ранее сообщали об усилении ветра в регионе в пятницу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортПаромы и катера в СевастополеСевастопольНовости СевастополяПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:25В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал свет
13:19В Севастополе остановили паром из-за ветра
13:06В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей
12:51С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда
12:40Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют
12:28Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области
12:21Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ
12:09На Крымском мосту проезда ждут 300 машин
12:00Армия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
11:44На Луганщине планируют построить завод по производству ферросплавов
11:28Экс-министры обороны Украины объявлены в международный розыск
11:17В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта
11:03Авария обесточила часть крымского Южнобережья
10:55Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков
10:43Обломки дрона упали на предприятие на Кубани: есть повреждения
10:29Восемь сотрудников МЧС пострадали после атаки ВСУ на Донецк
10:14В Московской области застрелили полицейского
10:02Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ
09:45Все села Красноперекопского района Крыма обесточены
09:30Очередь на Крымском мосту выросла вдвое за час - оперативные данные
Лента новостейМолния