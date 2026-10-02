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В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых
По итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T16:35
2026-10-02T16:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. По итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ в 2026 году.Он отметил, что сейчас Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании: уже собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей. А урожайность по большинству культур в России выше прошлогодней.Кроме того, озимый сев прошел так называемый экватор. Его площадь превысила половину от запланированной.Вице-премьер добавил, что правительство формирует дополнительный набор мер поддержки российских аграриев. Уже выделено свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиВ Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхПрофицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
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сельское хозяйство, новости, россия, урожай зерновых культур
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых
В России по итогам года соберут 140 млн тонн зерновых - Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. По итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ в 2026 году.
"Рассчитываем, что прогнозные сборы по основным культурам будут подтверждены уже реальным результатом. В том числе ожидаем порядка 140 миллионов тонн зерновых и 35 миллионов тонн масличных", - приводит слова Патрушева РИА Новости.
Он отметил, что сейчас Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании: уже собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей. А урожайность по большинству культур в России выше прошлогодней.
"На данный момент объем масличных составляет 15 миллионов тонн, а овощей и картофеля в организованном секторе собрано почти по 4,5 миллиона тонн. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней", - сказал Патрушев.
Кроме того, озимый сев прошел так называемый экватор. Его площадь превысила половину от запланированной.
Вице-премьер добавил, что правительство формирует дополнительный набор мер поддержки российских аграриев. Уже выделено
свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.
Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направит
более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.
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