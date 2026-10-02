Рейтинг@Mail.ru
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261002/v-rossii-k-kontsu-goda-soberut-140-mln-tonn-zernovykh--1159902369.html
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых
По итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T16:35
2026-10-02T16:35
сельское хозяйство
новости
россия
урожай зерновых культур
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/01/1149116360_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_d9ffd34265918a5bfa60778f99b99c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. По итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ в 2026 году.Он отметил, что сейчас Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании: уже собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей. А урожайность по большинству культур в России выше прошлогодней.Кроме того, озимый сев прошел так называемый экватор. Его площадь превысила половину от запланированной.Вице-премьер добавил, что правительство формирует дополнительный набор мер поддержки российских аграриев. Уже выделено свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынкиВ Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновыхПрофицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/01/1149116360_80:0:1120:780_1920x0_80_0_0_e885b4b91426a370684abaed152ec3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, новости, россия, урожай зерновых культур
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых

В России по итогам года соберут 140 млн тонн зерновых - Патрушев

16:35 02.10.2026
 
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
Уборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. По итогам текущего года в России планируют собрать около 140 млн тонн зерновых и порядка 35 млн тонн масличных культур. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании о ходе сезонных полевых работ в 2026 году.
"Рассчитываем, что прогнозные сборы по основным культурам будут подтверждены уже реальным результатом. В том числе ожидаем порядка 140 миллионов тонн зерновых и 35 миллионов тонн масличных", - приводит слова Патрушева РИА Новости.
Он отметил, что сейчас Россия переходит к завершающей стадии уборочной кампании: уже собрано более 126 миллионов тонн зерновых с 90% площадей. А урожайность по большинству культур в России выше прошлогодней.
"На данный момент объем масличных составляет 15 миллионов тонн, а овощей и картофеля в организованном секторе собрано почти по 4,5 миллиона тонн. Урожайность по большинству направлений выше прошлогодней", - сказал Патрушев.
Кроме того, озимый сев прошел так называемый экватор. Его площадь превысила половину от запланированной.
Вице-премьер добавил, что правительство формирует дополнительный набор мер поддержки российских аграриев. Уже выделено свыше 9,5 миллиарда рублей на субсидирование железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам.
Ранее сообщалось, что правительство РФ дополнительно направит более 670 миллионов рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей в Крыму и других регионах. Средства пойдут на компенсацию издержек региональных сельскохозяйственных производителей, возникающих из-за неблагоприятных погодных условий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
В Крыму планируют посеять свыше 500 тысяч гектаров озимых зерновых
Профицит зерна: какие меры господдержки нужны Крыму
 
Сельское хозяйствоНовостиРоссияУрожай зерновых культур
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:49180 миллионов рублей отдала мошенникам пенсионерка из Петербурга
16:35В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых
16:21"Сильные ребята": чемпион ОИ Далалоян оценил перспективы гимнастов России
16:18В Севастополе отменяют особый противопожарный режим
16:06Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признание
15:55Фантазии о казаках: проект Sputnik разоблачает мифы украинских историков
15:35В Севастополе слышна стрельба - работает флот
15:26Каковы шансы России поучаствовать в Олимпийских Играх-2028
15:14Избил битой до смерти: в Керчи будут судить местного жителя
15:04"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада
14:55В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
14:26Крымский мост сейчас: обстановка к обеду пятницы
14:14Катастрофические потери Киева: сколько людей и техники потеряли ВСУ за неделю
14:02Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива
13:52Трехдневные заморозки ударят на Кубани
13:41Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак
13:34Достойны лучших слов: Аксенов отметил вклад педагогов Крыма в будущее РФ
13:25В Симферопольском и Сакском районах Крыма пропал свет
13:19В Севастополе остановили паром из-за ветра
13:06В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей
Лента новостейМолния