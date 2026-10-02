https://crimea.ria.ru/20261002/v-mvd-rossii-nazvali-glavnoe-pravilo-zaschity-ot-moshennikov-1159751431.html

В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников

В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников

Прекратить разговор с неизвестным - главное и действенное правило защиты от мошенников. Об этом напомнили в МВД России. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T22:13

2026-10-02T22:13

2026-10-02T22:13

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киберпреступность

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Прекратить разговор с неизвестным - главное и действенное правило защиты от мошенников. Об этом напомнили в МВД России.Чаще всего оказываются в сложных ситуациях подростки - они боятся обратиться за помощью и думают, что обратного пути нет и они уже совершили ошибку, подчеркнули в ведомстве. Однако это неправда - всегда есть шанс отказаться от своих действий.Если человек добровольно отказался от преступления до его завершения, то он освобождается от уголовного наказания, заключили в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обманаСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковАферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), киберпреступность, мошенничество