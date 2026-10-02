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В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников
В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников
Прекратить разговор с неизвестным - главное и действенное правило защиты от мошенников. Об этом напомнили в МВД России. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T22:13
2026-10-02T22:13
россия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
киберпреступность
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Прекратить разговор с неизвестным - главное и действенное правило защиты от мошенников. Об этом напомнили в МВД России.Чаще всего оказываются в сложных ситуациях подростки - они боятся обратиться за помощью и думают, что обратного пути нет и они уже совершили ошибку, подчеркнули в ведомстве. Однако это неправда - всегда есть шанс отказаться от своих действий.Если человек добровольно отказался от преступления до его завершения, то он освобождается от уголовного наказания, заключили в МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадебное приглашение "с секретом": мошенники придумали новый вид обманаСтрашные цифры: в России растет число подростков-киберпреступниковАферисты придумали новую схему обмана ко Дню пожилого человека
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россия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), киберпреступность, мошенничество
В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников

МВД: прекращение разговора с неизвестным является главным правилом защиты от мошенников

22:13 02.10.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Прекратить разговор с неизвестным - главное и действенное правило защиты от мошенников. Об этом напомнили в МВД России.
"Известно, что телефонные мошенники пытаются обмануть граждан, используя разные способы. Есть одно верное правило защиты - нужно прекратить разговор с неизвестными", - говорится в сообщении.
Чаще всего оказываются в сложных ситуациях подростки - они боятся обратиться за помощью и думают, что обратного пути нет и они уже совершили ошибку, подчеркнули в ведомстве. Однако это неправда - всегда есть шанс отказаться от своих действий.

"Статья 31 Уголовного кодекса РФ "Добровольный отказ от преступления" - выход для каждого, кто вступил во взаимодействие с преступниками", - отметили в ведомстве.

Если человек добровольно отказался от преступления до его завершения, то он освобождается от уголовного наказания, заключили в МВД.
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РоссияНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)КиберпреступностьМошенничество
 
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