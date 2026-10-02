https://crimea.ria.ru/20261002/v-moskovskoy-oblasti-zastrelili-politseyskogo-1159889275.html

В Московской области застрелили полицейского

В Московской области застрелили полицейского - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Московской области застрелили полицейского

В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T10:14

2026-10-02T10:14

2026-10-02T10:14

россия

подмосковье

новости

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_e8d3ae28f4ea77813e029015a3404c50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщили в полиции Подмосковья."Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Московской области выражают искренние соболезнования семье и близким оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОНК) УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу капитану полиции Шевякову Павлу Геннадьевичу, который получил смертельные ранения при несении службы", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили адрес граждан, которые распространяют наркотики. Полицейские прибыли по адресу, подойдя к двери частного дома, сотрудники МВД постучали в дверь и представились. В это время мужчина приоткрыл входную дверь и сразу выстрелил в сторону полицейских, ранив Павла Шевякова. Ответным огнем злоумышленник был нейтрализован. Ранения Павла оказались смертельными.Капитану полиции было 35 лет, на службу в подмосковную полицию пришел в апреле 2015 года.Ранее в Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. Инцидент произошел в Чаплыгинском округе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, подмосковье, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)