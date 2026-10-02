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В Московской области застрелили полицейского - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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В Московской области застрелили полицейского
В Московской области застрелили полицейского - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Московской области застрелили полицейского
В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T10:14
2026-10-02T10:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщили в полиции Подмосковья."Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Московской области выражают искренние соболезнования семье и близким оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОНК) УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу капитану полиции Шевякову Павлу Геннадьевичу, который получил смертельные ранения при несении службы", - говорится в сообщении.По информации правоохранителей, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили адрес граждан, которые распространяют наркотики. Полицейские прибыли по адресу, подойдя к двери частного дома, сотрудники МВД постучали в дверь и представились. В это время мужчина приоткрыл входную дверь и сразу выстрелил в сторону полицейских, ранив Павла Шевякова. Ответным огнем злоумышленник был нейтрализован. Ранения Павла оказались смертельными.Капитану полиции было 35 лет, на службу в подмосковную полицию пришел в апреле 2015 года.Ранее в Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. Инцидент произошел в Чаплыгинском округе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
россия, подмосковье, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В Московской области застрелили полицейского

В Подмосковье при исполнении служебных обязанностей погиб полицейский

10:14 02.10.2026
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
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© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Московской области при исполнении служебных обязанностей погиб оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков. Об этом сообщили в полиции Подмосковья.
"Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Московской области выражают искренние соболезнования семье и близким оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОНК) УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу капитану полиции Шевякову Павлу Геннадьевичу, который получил смертельные ранения при несении службы", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили адрес граждан, которые распространяют наркотики. Полицейские прибыли по адресу, подойдя к двери частного дома, сотрудники МВД постучали в дверь и представились. В это время мужчина приоткрыл входную дверь и сразу выстрелил в сторону полицейских, ранив Павла Шевякова. Ответным огнем злоумышленник был нейтрализован. Ранения Павла оказались смертельными.
Капитану полиции было 35 лет, на службу в подмосковную полицию пришел в апреле 2015 года.
Ранее в Липецкой области местный житель застрелил сотрудника военной полиции. Инцидент произошел в Чаплыгинском округе.
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РоссияПодмосковьеНовостиПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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