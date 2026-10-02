https://crimea.ria.ru/20261002/v-krymu-s-nachala-goda-kleschi-pokusali-bolee-2000-chelovek-1159885441.html

В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек

В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек

В Крыму и Севастополе по состоянию на конец сентября в медицинские организации после укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T07:41

2026-10-02T07:41

2026-10-02T07:41

клещи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе по состоянию на конец сентября в медицинские организации после укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Об этом сообщили в крымском Центре гигиены и эпидемиологии.Больше всего обращений пришлось на Симферополь – 23,9%, Севастополь – 14%, Симферопольский район – 11,6%, Ялту – 9,9%, Феодосию – 8,7% и Евпаторию – 4,6%.Специалисты установили, что 59,6% среди исследованных клещей являются потенциальными переносчиками клещевого вирусного энцефалита.Маркеры возбудителей боррелиоза у клещей обнаружены в 6,1% случаев, возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,3% и возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека – 0,7%.Как отметили в ведомстве, на территории полуострова наиболее актуальными инфекциями, передающимися клещами, являются клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз и марсельская лихорадка.Ранее сообщалось, что почти восемь тысяч человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в Крыму и Севастополе в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалитуВ Крыму началась вторая волна активности клещей

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

клещи