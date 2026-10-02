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В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек
В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек
В Крыму и Севастополе по состоянию на конец сентября в медицинские организации после укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T07:41
2026-10-02T07:41
клещи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе по состоянию на конец сентября в медицинские организации после укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Об этом сообщили в крымском Центре гигиены и эпидемиологии.Больше всего обращений пришлось на Симферополь – 23,9%, Севастополь – 14%, Симферопольский район – 11,6%, Ялту – 9,9%, Феодосию – 8,7% и Евпаторию – 4,6%.Специалисты установили, что 59,6% среди исследованных клещей являются потенциальными переносчиками клещевого вирусного энцефалита.Маркеры возбудителей боррелиоза у клещей обнаружены в 6,1% случаев, возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,3% и возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека – 0,7%.Как отметили в ведомстве, на территории полуострова наиболее актуальными инфекциями, передающимися клещами, являются клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз и марсельская лихорадка.Ранее сообщалось, что почти восемь тысяч человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в Крыму и Севастополе в 2026 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму клещи заразили боррелиозом 57 человекКрым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалитуВ Крыму началась вторая волна активности клещей
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клещи
В Крыму с начала года клещи покусали более 2000 человек

В Крыму более 2000 человек обратились в медучреждения из-за укусов клещей

07:41 02.10.2026
 
© © Fotolia/ Michael Tieck / Перейти в фотобанкКлещ в лесу. Архивное фото
Клещ в лесу. Архивное фото
© © Fotolia/ Michael Tieck
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе по состоянию на конец сентября в медицинские организации после укусов клещей обратились более двух тысяч человек. Об этом сообщили в крымском Центре гигиены и эпидемиологии.
"В медицинские организации Республики Крым и г. Севастополя обратилось 2038 человек по поводу укусов клещами, из них дети до 14 лет составили 46,9% (956 чел.)", - говорится в сообщении.
Больше всего обращений пришлось на Симферополь – 23,9%, Севастополь – 14%, Симферопольский район – 11,6%, Ялту – 9,9%, Феодосию – 8,7% и Евпаторию – 4,6%.
Специалисты установили, что 59,6% среди исследованных клещей являются потенциальными переносчиками клещевого вирусного энцефалита.
Маркеры возбудителей боррелиоза у клещей обнаружены в 6,1% случаев, возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека – 1,3% и возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека – 0,7%.
Как отметили в ведомстве, на территории полуострова наиболее актуальными инфекциями, передающимися клещами, являются клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз и марсельская лихорадка.
Ранее сообщалось, что почти восемь тысяч человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в Крыму и Севастополе в 2026 году.
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клещи
 
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