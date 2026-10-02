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В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей

В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей

В Крыму за серию афер почти на 16 миллионов рублей задержан 39-летний мужчина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T13:06

2026-10-02T13:06

2026-10-02T13:06

крым

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уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за серию афер почти на 16 миллионов рублей задержан 39-летний мужчина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в региональном МВД.Мошенник был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Крыму совместно с коллегами из УФСБ России по РК и Севастополю.По информации полиции, подозреваемый скрывался в Краснодарском крае, где его и задержали оперативники."Злоумышленник использовал различные схемы обмана. Он убеждал граждан передать ему денежные средства либо имущество, обещая впоследствии вернуть их или выполнить оговоренные обязательства. Получив деньги или ценности, мужчина прекращал общение с потерпевшими и не исполнял свои обещания", - уточнили силовики.Один из эпизодов произошел летом 2025 года. Фигурант завладел маломерным судном предпринимателя стоимостью 2,5 млн рублей. Он сообщил владельцу, что судно будет использоваться для оказания услуг морских аттракционов на центральном пляже одного из городов Крыма, после чего пообещал его выкупить. Получив судно, подозреваемый свои обязательства не выполнил.Сейчас в отношении мужчины возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве. Устанавливаются дополнительные обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и возможные потерпевшие.Ранее в МВД по Крыму сообщили, что в республике задержана бывшая сотрудница турфирмы из Севастополя, которая обманула доверчивых граждан на фейковых путевках почти на 9 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростковВ Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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