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В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей
В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей
В Крыму за серию афер почти на 16 миллионов рублей задержан 39-летний мужчина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в региональном МВД. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T13:06
2026-10-02T13:06
крым
мошенничество
мвд по республике крым
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
происшествия
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за серию афер почти на 16 миллионов рублей задержан 39-летний мужчина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в региональном МВД.Мошенник был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Крыму совместно с коллегами из УФСБ России по РК и Севастополю.По информации полиции, подозреваемый скрывался в Краснодарском крае, где его и задержали оперативники."Злоумышленник использовал различные схемы обмана. Он убеждал граждан передать ему денежные средства либо имущество, обещая впоследствии вернуть их или выполнить оговоренные обязательства. Получив деньги или ценности, мужчина прекращал общение с потерпевшими и не исполнял свои обещания", - уточнили силовики.Один из эпизодов произошел летом 2025 года. Фигурант завладел маломерным судном предпринимателя стоимостью 2,5 млн рублей. Он сообщил владельцу, что судно будет использоваться для оказания услуг морских аттракционов на центральном пляже одного из городов Крыма, после чего пообещал его выкупить. Получив судно, подозреваемый свои обязательства не выполнил.Сейчас в отношении мужчины возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве. Устанавливаются дополнительные обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и возможные потерпевшие.Ранее в МВД по Крыму сообщили, что в республике задержана бывшая сотрудница турфирмы из Севастополя, которая обманула доверчивых граждан на фейковых путевках почти на 9 млн рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники придумали новую схему обмана родителей подростковВ Алуште обманутым дольщикам выплатили 52,5 млн рублейВосьмиэтажная афера: в Евпатории фирма-застройщик пыталась заработать на дольщиках
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, мошенничество, мвд по республике крым, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, уголовный кодекс
В Крыму поймали мошенника за аферы почти на 16 миллионов рублей

В Крыму задержан мошенник в федеральном розыске за серию афер почти на 16 миллионов рублей

13:06 02.10.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму за серию афер почти на 16 миллионов рублей задержан 39-летний мужчина, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в региональном МВД.
Мошенник был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Крыму совместно с коллегами из УФСБ России по РК и Севастополю.
По информации полиции, подозреваемый скрывался в Краснодарском крае, где его и задержали оперативники.
"Злоумышленник использовал различные схемы обмана. Он убеждал граждан передать ему денежные средства либо имущество, обещая впоследствии вернуть их или выполнить оговоренные обязательства. Получив деньги или ценности, мужчина прекращал общение с потерпевшими и не исполнял свои обещания", - уточнили силовики.
Один из эпизодов произошел летом 2025 года. Фигурант завладел маломерным судном предпринимателя стоимостью 2,5 млн рублей. Он сообщил владельцу, что судно будет использоваться для оказания услуг морских аттракционов на центральном пляже одного из городов Крыма, после чего пообещал его выкупить. Получив судно, подозреваемый свои обязательства не выполнил.
"В настоящее время установлено восемь эпизодов противоправной деятельности. Общая сумма ущерба составляет 15 855 000 рублей", - отметили в МВД.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве. Устанавливаются дополнительные обстоятельства противоправной деятельности фигуранта и возможные потерпевшие.
Ранее в МВД по Крыму сообщили, что в республике задержана бывшая сотрудница турфирмы из Севастополя, которая обманула доверчивых граждан на фейковых путевках почти на 9 млн рублей.
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