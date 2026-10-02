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В Крыму отменили угрозу беспилотной атаки - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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В Крыму отменили угрозу беспилотной атаки
В Крыму отменили угрозу беспилотной атаки - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Крыму отменили угрозу беспилотной атаки
Угроза атаки ВСУ на Крым миновала – на полуострове отменена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T06:44
2026-10-02T06:44
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Угроза атаки ВСУ на Крым миновала – на полуострове отменена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму отменили угрозу беспилотной атаки

В Крыму объявили отбой беспилотной опасности

06:44 02.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Угроза атаки ВСУ на Крым миновала – на полуострове отменена беспилотная опасность. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
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