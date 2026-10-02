https://crimea.ria.ru/20261002/v-krymu-meditsinskuyu-reabilitatsiyu-proshli-bolee-300-veteranov-svo-1159865761.html

В Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО

В Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО

В Крыму медицинскую реабилитацию прошли уже 319 ветеранов специальной военной операции. Такую цифру озвучил в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T07:07

2026-10-02T07:07

2026-10-02T07:07

реабилитация

новости крыма

крым

владимир трегуб

фонд "защитники отечества"

помощь бойцам сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму медицинскую реабилитацию прошли уже 319 ветеранов специальной военной операции. Такую цифру озвучил в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.Руководитель регионального филиала отметил, что данная программа с этого года также распространяется на семьи погибших и семьи бойцов, пропавших без вести.По словам Трегуба, филиал фонда "Защитники Отечества" оказывает активную поддержку в медицинском направлении. Например, в содействии при прохождении диспансеризации, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения."За все время (с начала работы фонда – ред.), у нас более 3 700 ветеранов прошли диспансеризацию по "зеленому коридору". Более того, в этом году у стартовал пилотный проект: непосредственно на территории филиалов фонда бойцы, члены семей участников спецоперации могут пройти первый этап диспансеризации, работает выездная бригада от поликлиники №2", – обозначил руководитель.Также с началом прививочной кампании подопечные госфонда могут сделать прививку от гриппа непосредственно в фонде без очередей в поликлинике.Ранее в министерстве труда и социальной защиты Крыма сообщали, что в республике с начала 2026 года индивидуальный курс восстановления прошли 74 участника специальной военной операции. Лечение организовано на базе центра "Возрождение" в Евпатории.Также сообщалось, что с начала года 180 крымских ветеранов СВО смогли пройти реабилитацию в центрах Социального фонда по всей стране. Для ветеранов доступны 12 специализированных центров реабилитации в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ветеранам СВО оплачивают проезд до реабилитационных центровКрымчане могут оформить сертификаты для получения средств реабилитацииВторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реабилитация, новости крыма, крым, владимир трегуб, фонд "защитники отечества", помощь бойцам сво