В Крыму медицинскую реабилитацию прошли более 300 ветеранов СВО
В Крыму медицинскую реабилитацию прошли 319 ветеранов спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму медицинскую реабилитацию прошли уже 319 ветеранов специальной военной операции. Такую цифру озвучил в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель регионального филиала "Защитники Отечества" Владимир Трегуб.
"В Крыму медицинскую реабилитацию уже прошли 319 ветеранов спецоперации <…> Кроме того, в рамках уникальной программы "Возрождение" 200 бойцов СВО прошли реабилитацию после тяжелых ранений, повлекших за собой инвалидность. Ребята могут на протяжении 21 дня восстанавливать здоровье в реабилитационном центре", – сказал Трегуб.
Руководитель регионального филиала отметил, что данная программа с этого года также распространяется на семьи погибших и семьи бойцов, пропавших без вести.
По словам Трегуба, филиал фонда "Защитники Отечества" оказывает активную поддержку в медицинском направлении. Например, в содействии при прохождении диспансеризации, медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения.
"За все время (с начала работы фонда – ред.), у нас более 3 700 ветеранов прошли диспансеризацию по "зеленому коридору". Более того, в этом году у стартовал пилотный проект: непосредственно на территории филиалов фонда бойцы, члены семей участников спецоперации могут пройти первый этап диспансеризации, работает выездная бригада от поликлиники №2", – обозначил руководитель.
Также с началом прививочной кампании подопечные госфонда могут сделать прививку от гриппа непосредственно в фонде без очередей в поликлинике.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Крыма сообщали, что в республике с начала 2026 года индивидуальный курс восстановления прошли 74 участника специальной военной операции. Лечение организовано на базе центра "Возрождение" в Евпатории.
Также сообщалось, что с начала года 180 крымских ветеранов СВО смогли пройти реабилитацию в центрах Социального фонда по всей стране. Для ветеранов доступны 12 специализированных центров реабилитации в Астраханской, Московской, Владимирской, Саратовской, Кировской, Волгоградской, Тюменской, Кемеровской, Томской и Омской областях, а также в Краснодарском крае и Хакасии.
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