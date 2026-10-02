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В Киеве перекрыли мосты – что известно
В Киеве перекрыли мосты – что известно - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Киеве перекрыли мосты – что известно
Мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты в Киеве утром в пятницу. Об этом написал мэр украинский столицы Виталий Кличко в своем... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T08:12
2026-10-02T08:12
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удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты в Киеве утром в пятницу. Об этом написал мэр украинский столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.В Киеве накануне было остановлено движение по Южному мосту через Днепр. В результате попадания БПЛА повреждены опора моста и дорожное полотно, сообщал Кличко ранее.Кроме того, по данным мэра, на мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого на левый берег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Киеве прогремели взрывыВзрывы в Киеве – в городе разрушения и проблемы с подачей водыКритичная обстановка в Киеве: совет обороны вводит новые правила
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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киев, удары по украине, виталий кличко, логистика, новости
В Киеве перекрыли мосты – что известно
Три моста перекрыты в Киеве утром в пятницу – Кличко