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В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта
В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта - РИА Новости Крым, 02.10.2026
В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта
В Донецке открыли первый в новых регионах России демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта, созданный по федеральным стандартам. Об этом РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Донецке открыли первый в новых регионах России демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта, созданный по федеральным стандартам. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров в своем Telegram-канале.По его информации, для людей с нарушениями зрения, поражениями опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья в центре созданы возможности заново выстроить отношения с собственным телом и окружающими."Такой спорт меняет роль человека в восстановлении. Он приходит не на реабилитацию как пациент, а на тренировку как спортсмен. Обретает команду, ориентир и возможность соревноваться", – отметил Макаров.Участие в создании центра приняла команда Паралимпийского комитета России, добавил зампредседателя правительства ДНР.Ранее сообщалось, что в Крыму медицинскую реабилитацию прошли 319 ветеранов специальной военной операции. Кроме того, в рамках уникальной программы "Возрождение" 200 бойцов СВО прошли реабилитацию после тяжелых ранений, повлекших за собой инвалидность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на годКрымчане могут оформить сертификаты для получения средств реабилитацииВторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы
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96
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60
реабилитация, донецк, донецкая народная республика (днр), спорт, инвалидность, новости
В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта

В Донецке начал работу демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта

11:17 02.10.2026 (обновлено: 11:25 02.10.2026)
 
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Донецке открыли первый в новых регионах России демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта, созданный по федеральным стандартам. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров в своем Telegram-канале.
"Для региона, который 12 лет живет в условиях войны, такой центр особенно необходим. Представлены 15 дисциплин: от волейбола сидя и адаптивного бокса до стрельбы из лука и фехтования на колясках", – написал он.
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
По его информации, для людей с нарушениями зрения, поражениями опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья в центре созданы возможности заново выстроить отношения с собственным телом и окружающими.
"Такой спорт меняет роль человека в восстановлении. Он приходит не на реабилитацию как пациент, а на тренировку как спортсмен. Обретает команду, ориентир и возможность соревноваться", – отметил Макаров.
Участие в создании центра приняла команда Паралимпийского комитета России, добавил зампредседателя правительства ДНР.
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
1 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
2 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
3 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
4 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
5 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
1 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
2 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
3 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
4 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
5 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
Ранее сообщалось, что в Крыму медицинскую реабилитацию прошли 319 ветеранов специальной военной операции. Кроме того, в рамках уникальной программы "Возрождение" 200 бойцов СВО прошли реабилитацию после тяжелых ранений, повлекших за собой инвалидность.
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РеабилитацияДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)СпортИнвалидностьНовости
 
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