В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта
В Донецке начал работу демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
11:17 02.10.2026 (обновлено: 11:25 02.10.2026)
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Донецке открыли первый в новых регионах России демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта, созданный по федеральным стандартам. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров в своем Telegram-канале.
"Для региона, который 12 лет живет в условиях войны, такой центр особенно необходим. Представлены 15 дисциплин: от волейбола сидя и адаптивного бокса до стрельбы из лука и фехтования на колясках", – написал он.
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
По его информации, для людей с нарушениями зрения, поражениями опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья в центре созданы возможности заново выстроить отношения с собственным телом и окружающими.
"Такой спорт меняет роль человека в восстановлении. Он приходит не на реабилитацию как пациент, а на тренировку как спортсмен. Обретает команду, ориентир и возможность соревноваться", – отметил Макаров.
Участие в создании центра приняла команда Паралимпийского комитета России, добавил зампредседателя правительства ДНР.
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
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В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
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В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
3 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
4 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
© t.me/makarov_kbВ Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
5 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
1 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
2 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
3 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
4 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
5 из 5
В Донецке открыли демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта
© t.me/makarov_kb
Ранее сообщалось, что в Крыму медицинскую реабилитацию прошли 319 ветеранов специальной военной операции. Кроме того, в рамках уникальной программы "Возрождение" 200 бойцов СВО прошли реабилитацию после тяжелых ранений, повлекших за собой инвалидность.
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