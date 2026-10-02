https://crimea.ria.ru/20261002/v-donetsk-sozdali-pervyy-v-novykh-regionakh-tsentr-po-adaptivnym-vidam-sporta-1159891390.html

В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта

В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В Донецке создали первый в новых регионах центр по адаптивным видам спорта

В Донецке открыли первый в новых регионах России демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта, созданный по федеральным стандартам. Об этом РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T11:17

2026-10-02T11:17

2026-10-02T11:25

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Донецке открыли первый в новых регионах России демонстрационно-просветительский центр по адаптивным видам спорта, созданный по федеральным стандартам. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров в своем Telegram-канале.По его информации, для людей с нарушениями зрения, поражениями опорно-двигательного аппарата и другими особенностями здоровья в центре созданы возможности заново выстроить отношения с собственным телом и окружающими."Такой спорт меняет роль человека в восстановлении. Он приходит не на реабилитацию как пациент, а на тренировку как спортсмен. Обретает команду, ориентир и возможность соревноваться", – отметил Макаров.Участие в создании центра приняла команда Паралимпийского комитета России, добавил зампредседателя правительства ДНР.Ранее сообщалось, что в Крыму медицинскую реабилитацию прошли 319 ветеранов специальной военной операции. Кроме того, в рамках уникальной программы "Возрождение" 200 бойцов СВО прошли реабилитацию после тяжелых ранений, повлекших за собой инвалидность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на годКрымчане могут оформить сертификаты для получения средств реабилитацииВторые ноги: в Крыму бойцам СВО подарили кроссоверы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

реабилитация, донецк, донецкая народная республика (днр), спорт, инвалидность, новости