В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
В "Артеке" появится новый комплекс на 400 мест с обогревом на солнечной энергии
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В "Артеке" строят новый комплекс "Вожатый-2" на 400 мест, где в перспективе планируется применить технологию получения тепла и горячей воды из солнечной энергии. Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора по строительству специальных объектов "Единый заказчик" Михаила Мелешкина сообщает пресс-центр МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития".
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
"Сейчас активно работаем над вводом нового комплекса "Вожатый-2". В ближайшее время по объекту на 400 мест мы должны получить заключение соответствия Ростехнадзора. Здание построено по уникальной технологии: строение собиралось уже на объекте из крупных модулей, произведенных на заводе-изготовителе. И что еще уникально — в перспективе, в комплексе "Вожатый-2" планируется применить технологию получения тепла и горячей воды из солнечной энергии", - приводит слова Мелешкина пресс-служба МДЦ.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии
В рамках дальнейшего сотрудничества и деятельности по программе развития "Артека" на 2026–2030 годы запланирована реализация целого ряд новых объектов, которые позволят увеличить пропускную способность центра и действующих лагерей, а также улучшат его инфраструктуру, добавил Мелешкин.
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