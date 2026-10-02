https://crimea.ria.ru/20261002/v-arteke-poyavitsya-novyy-kompleks-na-solnechnoy-energii-1159898606.html

В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии

В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии - РИА Новости Крым, 02.10.2026

В "Артеке" появится новый комплекс на солнечной энергии

В "Артеке" строят новый комплекс "Вожатый-2" на 400 мест, где в перспективе планируется применить технологию получения тепла и горячей воды из солнечной... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T14:55

2026-10-02T14:55

2026-10-02T14:55

мдц "артек"

"артек" – территория развития"

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В "Артеке" строят новый комплекс "Вожатый-2" на 400 мест, где в перспективе планируется применить технологию получения тепла и горячей воды из солнечной энергии. Об этом со ссылкой на заместителя гендиректора по строительству специальных объектов "Единый заказчик" Михаила Мелешкина сообщает пресс-центр МДЦ в рамках совместного с РИА Новости Крым проекта "Артек" – территория развития".В рамках дальнейшего сотрудничества и деятельности по программе развития "Артека" на 2026–2030 годы запланирована реализация целого ряд новых объектов, которые позволят увеличить пропускную способность центра и действующих лагерей, а также улучшат его инфраструктуру, добавил Мелешкин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Артек" открывают для приема детей из Крыма и СевастополяВ Малайзии появится детский лагерь по модели "Артека"Центральный стадион "Артека" отвечает всем стандартам FIFA

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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