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Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр
Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр
Российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. О этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T17:35
2026-10-02T17:35
2026-10-02T18:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. О этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество.В Минобороны отметили, что российские войска продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признаниеКатастрофические потери Киева: сколько людей и техники потеряли ВСУ за неделюАрмия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
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РИА Новости Крым
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Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр
В Николаеве разбит дата-центр
17:35 02.10.2026 (обновлено: 18:37 02.10.2026)