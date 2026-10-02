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Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр
Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр
Российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. О этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T17:35
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украина
удары по украине
николаев
николаевская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. О этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество.В Минобороны отметили, что российские войска продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признаниеКатастрофические потери Киева: сколько людей и техники потеряли ВСУ за неделюАрмия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях
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Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр

В Николаеве разбит дата-центр

17:35 02.10.2026 (обновлено: 18:37 02.10.2026)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Николаеве
Украинские пожарные в Николаеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. О этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.
"Сегодня днем в результате удара беспилотными летательными аппаратами в городе Николаев поражен дата-центр RX-Name, обеспечивавший обработку данных и хранение сайтов в интересах украинских войск", – говорится в сообщении.
Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество.
В Минобороны отметили, что российские войска продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ за неделю.
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