https://crimea.ria.ru/20261002/udary-po-ukraine-segodnya-v-nikolaeve-porazhen-data-tsentr--1159905860.html

Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр

Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр

Российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. О этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T17:35

2026-10-02T17:35

2026-10-02T18:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российская армия ударила по дата-центру в Николаеве, который обеспечивал обработку данных для ВСУ. О этом в пятницу сообщили в Министерстве обороны России.Кроме того, в северо-западной части Черного моря поражен сухогруз, доставлявший в порт Одесса военное имущество.В Минобороны отметили, что российские войска продолжают наносить удары по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ.Ранее сообщалось, что вооруженные силы России поразили 17 украинских сухогрузов с западной военной техникой и имуществом для ВСУ за неделю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев в драматичной ситуации: Кличко сделал тяжелое признаниеКатастрофические потери Киева: сколько людей и техники потеряли ВСУ за неделюАрмия России освободила еще три населенных пункта в Харьковской и Сумской областях

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николаев

николаевская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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