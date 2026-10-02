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Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков
Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков
Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.2 зафиксирована в Турции с начала суток в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T10:55
2026-10-02T10:55
землетрясение
турция
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.2 зафиксирована в Турции с начала суток в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчок с максимальной магнитудой зарегистрирован в восточной части страны в 00:36 по местному времени (совпадает с московским – ред.).Кроме того, в разных регионах страны с начала суток в пятницу произошло еще около двух десятков землетрясений с магнитудой до 2.5 баллов.О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.28 сентября землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в восточной части Казахстана у границы с Китаем. Утром 24 сентября землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когдаРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясений"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис
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РИА Новости Крым
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землетрясение, турция, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости
Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков

Серия землетрясений произошла в Турции в пятницу – сейсмологи

10:55 02.10.2026
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.2 зафиксирована в Турции с начала суток в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.
По данным сейсмологов, толчок с максимальной магнитудой зарегистрирован в восточной части страны в 00:36 по местному времени (совпадает с московским – ред.).
Очаг залегал на глубине 6 километров, в 80 км к юго-востоку от города Эрзурума с населением в 420 тысяч человек и в 9 км к юго-востоку от 1,7-тысячного Едису.
Кроме того, в разных регионах страны с начала суток в пятницу произошло еще около двух десятков землетрясений с магнитудой до 2.5 баллов.
О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.
28 сентября землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в восточной части Казахстана у границы с Китаем. Утром 24 сентября землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи.
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ЗемлетрясениеТурцияСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрНовости
 
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