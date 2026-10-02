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Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков

Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Турцию снова трясет – в разных регионах страны серия подземных толчков

Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.2 зафиксирована в Турции с начала суток в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T10:55

2026-10-02T10:55

2026-10-02T10:55

землетрясение

турция

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Серия землетрясений с максимальной магнитудой 3.2 зафиксирована в Турции с начала суток в пятницу. Об этом сообщается на сайте Европейского сейсмологического центра.По данным сейсмологов, толчок с максимальной магнитудой зарегистрирован в восточной части страны в 00:36 по местному времени (совпадает с московским – ред.).Кроме того, в разных регионах страны с начала суток в пятницу произошло еще около двух десятков землетрясений с магнитудой до 2.5 баллов.О разрушениях и пострадавших к этому времени не сообщается.28 сентября землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в восточной части Казахстана у границы с Китаем. Утром 24 сентября землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Сочи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофическое землетрясение: возможно ли оно в Крыму и когдаРоссийские ученые создали программу для прогноза землетрясений"Приручить апокалипсисы": ученые из Севастополя создают уникальный сервис

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, турция, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости