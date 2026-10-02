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Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют
Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют
В Крыму будет прекращена деятельность государственного бюджетного учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым". Соответствующее распоряжение принял Совет... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:40
2026-10-02T12:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будет прекращена деятельность государственного бюджетного учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым". Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Решение принято в связи с реорганизацией государственного бюджетного учреждения Крыма "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных". К нему присоединят Центр ветеринарии Крыма.Уточняется, что основные цели и предметы деятельности реорганизованной станции остаются прежними.Отчитаться о прекращении деятельности Центра ветеринарии Крыма и высвобождении его работников уполномоченные лица должны до 30 декабря 2026 года, завершить реорганизацию станции – до конца февраля 2027 года.Ранее сообщалось, что в Крыму выявили 28 случаев бешенства среди животных с начала года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бешенством в Крыму - как защититьсяНайти "потеряшку": когда в России заработает сервис поиска домашниx животныxМаркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мера
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ветеринария, крым, совет министров рк, новости крыма, животные
Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют

Деятельность учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым" будет прекращена

12:40 02.10.2026
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкВакцинация домашней птицы
Вакцинация домашней птицы - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будет прекращена деятельность государственного бюджетного учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым". Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.
Решение принято в связи с реорганизацией государственного бюджетного учреждения Крыма "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных". К нему присоединят Центр ветеринарии Крыма.
"Определить, что ГБУ РК "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных" является правопреемником прав и обязанностей ГБУ РК "Центр ветеринарии Республики Крым", – говорится в тексте документа.
Уточняется, что основные цели и предметы деятельности реорганизованной станции остаются прежними.
Отчитаться о прекращении деятельности Центра ветеринарии Крыма и высвобождении его работников уполномоченные лица должны до 30 декабря 2026 года, завершить реорганизацию станции – до конца февраля 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Крыму выявили 28 случаев бешенства среди животных с начала года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВетеринарияКрымСовет министров РКНовости КрымаЖивотные
 
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