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Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют

Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Центр ветеринарии Республики Крым ликвидируют

В Крыму будет прекращена деятельность государственного бюджетного учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым". Соответствующее распоряжение принял Совет... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T12:40

2026-10-02T12:40

2026-10-02T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму будет прекращена деятельность государственного бюджетного учреждения "Центр ветеринарии Республики Крым". Соответствующее распоряжение принял Совет министров РК, документ размещен на официальном сайте крымского правительства.Решение принято в связи с реорганизацией государственного бюджетного учреждения Крыма "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных". К нему присоединят Центр ветеринарии Крыма.Уточняется, что основные цели и предметы деятельности реорганизованной станции остаются прежними.Отчитаться о прекращении деятельности Центра ветеринарии Крыма и высвобождении его работников уполномоченные лица должны до 30 декабря 2026 года, завершить реорганизацию станции – до конца февраля 2027 года.Ранее сообщалось, что в Крыму выявили 28 случаев бешенства среди животных с начала года. Это на 20% больше, чем за аналогичный период 2025-го.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация с бешенством в Крыму - как защититьсяНайти "потеряшку": когда в России заработает сервис поиска домашниx животныxМаркировка сельскохозяйственных животных и птиц: зачем нужна мера

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветеринария, крым, совет министров рк, новости крыма, животные