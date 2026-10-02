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Трехдневные заморозки ударят на Кубани
Трехдневные заморозки ударят на Кубани - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Трехдневные заморозки ударят на Кубани
В Краснодарском крае с 3 по 6 октября ожидаются заморозки до трех градусов мороза. Об этом предупреждает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T13:52
2026-10-02T13:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае с 3 по 6 октября ожидаются заморозки до трех градусов мороза. Об этом предупреждает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона.По прогнозам синоптиков, заморозки ожидаются в Ленинградском муниципальном округе и в Армавире, а также в Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Брюховецком, Каневском, Крыловском, Курганинский, Кущевском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Староминском, Тихорецком, Успенском районах, уточнили в ведомстве.Аграриям рекомендовано в этот период принять меры по защите сельхозкультур, добавили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +4…+ 9 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябреКрым стал визитной карточкой климатических изменений в России – экспертРазрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата
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краснодарский край, заморозки, кубань, погода, новости
Трехдневные заморозки ударят на Кубани
В Краснодарском крае ожидаются заморозки до трех градусов мороза с 3 по 6 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае с 3 по 6 октября ожидаются заморозки до трех градусов мороза. Об этом предупреждает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона.
"По данным Краснодарского гидрометцентра, с 3 по 6 октября 2026 года в ряде районов края ожидаются заморозки (до −3 градусов) — это опасное явление", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, заморозки ожидаются в Ленинградском муниципальном округе и в Армавире, а также в Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Брюховецком, Каневском, Крыловском, Курганинский, Кущевском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Староминском, Тихорецком, Успенском районах, уточнили в ведомстве.
Аграриям рекомендовано в этот период принять меры по защите сельхозкультур, добавили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове в ближайшие дни заморозков не прогнозируется
, однако ночные температуры воздуха опустятся до +4…+ 9 градусов.
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