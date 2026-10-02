https://crimea.ria.ru/20261002/trekhdnevnye-zamorozki-udaryat-na-kubani-1159895711.html

Трехдневные заморозки ударят на Кубани

Трехдневные заморозки ударят на Кубани - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Трехдневные заморозки ударят на Кубани

В Краснодарском крае с 3 по 6 октября ожидаются заморозки до трех градусов мороза. Об этом предупреждает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T13:52

2026-10-02T13:52

2026-10-02T13:52

краснодарский край

заморозки

кубань

погода

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае с 3 по 6 октября ожидаются заморозки до трех градусов мороза. Об этом предупреждает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС региона.По прогнозам синоптиков, заморозки ожидаются в Ленинградском муниципальном округе и в Армавире, а также в Апшеронском, Белоглинском, Белореченском, Брюховецком, Каневском, Крыловском, Курганинский, Кущевском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Новопокровском, Отрадненском, Павловском, Староминском, Тихорецком, Успенском районах, уточнили в ведомстве.Аграриям рекомендовано в этот период принять меры по защите сельхозкультур, добавили в Центре мониторинга и прогнозирования ЧС.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая рассказала в комментарии РИА Новости Крым, что на полуострове в ближайшие дни заморозков не прогнозируется, однако ночные температуры воздуха опустятся до +4…+ 9 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подарок от небесной канцелярии: какой будет погода в октябреКрым стал визитной карточкой климатических изменений в России – экспертРазрушающие города ураганы: чего ждать Крыму в условиях смены климата

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краснодарский край, заморозки, кубань, погода, новости