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Топливо в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в субботу
Топливо в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в субботу - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Топливо в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в субботу
В Севастополе в субботу можно будет заправиться топливом по QR-кодам и купить бензин по цене до 100 рублей за литр. Соответствующую информацию опубликовало... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T21:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу можно будет заправиться топливом по QR-кодам и купить бензин по цене до 100 рублей за литр. Соответствующую информацию опубликовало правительство города.На заправках "ТЭС" с 9.00 до 16.00 по QR-кодам можно будет заправить до 20 литров бензина АИ-95 и АИ-92 по цене не выше 100 рублей.Кроме того, будет разрешена заправка в канистры бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.АИ-95 NP, АИ-98, дизельное топливо, ДТ NP будут доступны в свободной продаже. Заправить в бак можно будет до 40 литров с 6.00 до 21.00, уточнили в правительстве.Заправить газ пропан без ограничений можно на пяти АЗС с 6.00 до 21.00:- Городское шоссе- Крестовского, 56- Таврида 1- Таврида 2- ГончарноеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, топливо в крыму, бензин, дефицит топлива в крыму
Топливо в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в субботу
В Севастополе в субботу можно купить топливо по 100 рублей по QR-кодам
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу можно будет заправиться топливом по QR-кодам и купить бензин по цене до 100 рублей за литр. Соответствующую информацию опубликовало правительство города.
На заправках "ТЭС" с 9.00 до 16.00 по QR-кодам можно будет заправить до 20 литров бензина АИ-95 и АИ-92 по цене не выше 100 рублей.
Кроме того, будет разрешена заправка в канистры бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.
АИ-95 NP, АИ-98, дизельное топливо, ДТ NP будут доступны в свободной продаже. Заправить в бак можно будет до 40 литров с 6.00 до 21.00, уточнили в правительстве.
Заправить газ пропан без ограничений можно на пяти АЗС с 6.00 до 21.00:
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