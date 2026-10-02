https://crimea.ria.ru/20261002/toplivo-v-sevastopole-gde-zapravitsya-po-100-rubley-v-subbotu-1159911388.html

Топливо в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в субботу

Топливо в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в субботу - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Топливо в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в субботу

В Севастополе в субботу можно будет заправиться топливом по QR-кодам и купить бензин по цене до 100 рублей за литр. Соответствующую информацию опубликовало... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T21:09

2026-10-02T21:09

2026-10-02T21:09

севастополь

новости севастополя

топливо в крыму

бензин

дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу можно будет заправиться топливом по QR-кодам и купить бензин по цене до 100 рублей за литр. Соответствующую информацию опубликовало правительство города.На заправках "ТЭС" с 9.00 до 16.00 по QR-кодам можно будет заправить до 20 литров бензина АИ-95 и АИ-92 по цене не выше 100 рублей.Кроме того, будет разрешена заправка в канистры бензина АИ-92, ДТ и ДТ NP для работы домашних генераторов.АИ-95 NP, АИ-98, дизельное топливо, ДТ NP будут доступны в свободной продаже. Заправить в бак можно будет до 40 литров с 6.00 до 21.00, уточнили в правительстве.Заправить газ пропан без ограничений можно на пяти АЗС с 6.00 до 21.00:- Городское шоссе- Крестовского, 56- Таврида 1- Таврида 2- ГончарноеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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