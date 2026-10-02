https://crimea.ria.ru/20261002/spas-malysha-iz-vygrebnoy-yamy-10-letniy-malchik-poluchit-premiyu-keosayana-1159910995.html

Спас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна

Спас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Спас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна

Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни получил премию Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка из выгребной ямы. Об этом сообщила главный редактор международной... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T20:28

2026-10-02T20:28

2026-10-02T20:35

премия имени тиграна кеосаяна

маргарита симоньян

общество

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чечня

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни получил премию Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка из выгребной ямы. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Она уточнила, что Якуб унаследовал готовность спасать людей от своего отца, которого потерял четыре года назад. Мальчик получит миллион рублей.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

чечня

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

премия имени тиграна кеосаяна, маргарита симоньян, общество, дети, новости, премия, чечня