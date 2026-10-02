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Спас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна
Спас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Спас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна
Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни получил премию Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка из выгребной ямы. Об этом сообщила главный редактор международной... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T20:28
2026-10-02T20:28
2026-10-02T20:35
премия имени тиграна кеосаяна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Десятилетний Якуб Альвиев из Чечни получил премию Тиграна Кеосаяна за спасение ребенка из выгребной ямы. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.Она уточнила, что Якуб унаследовал готовность спасать людей от своего отца, которого потерял четыре года назад. Мальчик получит миллион рублей.Премию имени Тиграна Кеосаяна Симоньян учредила после того, как узнала об истории воспитательниц из оренбургского Бугуруслана Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом. Размер премии - миллион рублей. По словам Симоньян, ее будут выдавать по мере появления таких историй и людей, не реже, чем десять раз в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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премия имени тиграна кеосаяна, маргарита симоньян, общество, дети, новости, премия, чечня
Спас малыша из выгребной ямы: 10-летний мальчик получит премию Кеосаяна
Десятилетний Якуб Альвиев получит премию Кеосаяна за спасение малыша из выгребной ямы
20:28 02.10.2026 (обновлено: 20:35 02.10.2026)