https://crimea.ria.ru/20261002/snimal-voennye-obekty-i-peredvizhenie-tekhniki-v-krymu-zaderzhan-agent-sbu-1159888758.html

Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ

Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ

В Крыму задержан агент СБУ, передававший украинской разведке сведения об объектах Вооруженных сил РФ и передвижениях военной техники на полуострове. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T10:02

2026-10-02T10:02

2026-10-02T12:16

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму задержан агент СБУ, передававший украинской разведке сведения об объектах Вооруженных сил РФ и передвижениях военной техники на полуострове. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленник через Telegram сам установил контакт с сотрудником СБУ и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО. Также он передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, сведения о дислокации на полуострове объектов Вооруженных сил РФ.Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. Злоумышленник арестован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейкиАгент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской областиСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, украинские спецслужбы, задержание диверсантов и шпионов в крыму, видео, видео