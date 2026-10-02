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Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ
Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ
В Крыму задержан агент СБУ, передававший украинской разведке сведения об объектах Вооруженных сил РФ и передвижениях военной техники на полуострове. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму задержан агент СБУ, передававший украинской разведке сведения об объектах Вооруженных сил РФ и передвижениях военной техники на полуострове. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленник через Telegram сам установил контакт с сотрудником СБУ и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО. Также он передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, сведения о дислокации на полуострове объектов Вооруженных сил РФ.Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России. Злоумышленник арестован.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обсуждали захват власти: в Крыму осудят членов террористической ячейкиАгент Киева устроила 60 тайников со взрывчаткой в Запорожской областиСнимал военных и "сливал" СБУ: крымчанин получил 18 лет за госизмену
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости крыма, украинские спецслужбы, задержание диверсантов и шпионов в крыму, видео, видео
Снимал военные объекты и передвижение техники: в Крыму задержан агент СБУ

В Крыму задержали агента СБУ за сбор для Украины данных о военных объектах

10:02 02.10.2026 (обновлено: 12:16 02.10.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В Крыму задержан агент СБУ, передававший украинской разведке сведения об объектах Вооруженных сил РФ и передвижениях военной техники на полуострове. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1992 года рождения, причастного к государственной измене", - говорится в сообщении.
Злоумышленник через Telegram сам установил контакт с сотрудником СБУ и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО. Также он передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, сведения о дислокации на полуострове объектов Вооруженных сил РФ.
Фигурант задержан сотрудниками ФСБ России.
"У него изъяты аппаратура для видеонаблюдения, маскировочный реквизит и средства связи, содержащие переписку с куратором украинских спецслужб. Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России", - добавили в ЦОС.
Злоумышленник арестован.
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