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Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму
Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму
В Крыму почти завершили сбор зерновых и зернобобовых культур, намолочено почти два миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в Госсовете Крыма со ссылкой на данные... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T20:11
2026-10-02T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму почти завершили сбор зерновых и зернобобовых культур, намолочено почти два миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в Госсовете Крыма со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства РК.В ведомстве добавили, что валовой сбор овощей открытого грунта составил 55,6 тыс. тонн с площади 3,6 тыс. га. В частности, собрано 14,4 тыс. тонн картофеля с площади 1,3 тыс. га.Ранее сообщалось, что ежегодный профицит урожая яблок в Крыму позволяет не только на 100% обеспечивать потребности региона в этом ценном фрукте, но и реализовывать его на прилавках материковой части России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницейВ Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожаяКогда в Крыму начнется осенняя посевная
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Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму
В Крыму завершается сбор зерновых культур и овощей