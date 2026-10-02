https://crimea.ria.ru/20261002/skolko-zerna-i-kartofelya-sobrali-v-krymu-1159892404.html

Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму

Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму

В Крыму почти завершили сбор зерновых и зернобобовых культур, намолочено почти два миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в Госсовете Крыма со ссылкой на данные... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T20:11

2026-10-02T20:11

2026-10-02T20:11

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урожай в крыму

урожай

урожай зерновых культур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму почти завершили сбор зерновых и зернобобовых культур, намолочено почти два миллиона тонн зерна. Об этом сообщили в Госсовете Крыма со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства РК.В ведомстве добавили, что валовой сбор овощей открытого грунта составил 55,6 тыс. тонн с площади 3,6 тыс. га. В частности, собрано 14,4 тыс. тонн картофеля с площади 1,3 тыс. га.Ранее сообщалось, что ежегодный профицит урожая яблок в Крыму позволяет не только на 100% обеспечивать потребности региона в этом ценном фрукте, но и реализовывать его на прилавках материковой части России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:326 тысяч гектаров крымских полей засеют озимой пшеницейВ Крыму соберут винограда на 15% больше прошлогоднего урожаяКогда в Крыму начнется осенняя посевная

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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