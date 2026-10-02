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Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак
Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак
Ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остается достаточно напряженной, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T13:41
2026-10-02T13:41
александр новак
нпз
атаки всу
топливо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остается достаточно напряженной, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.По его словам, минувшей ночью были отбиты атаки на четыре НПЗ, причем технологическое оборудование не было повреждено.Он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты."Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянный налетов на заводы значительно ниже", - сказал Новак.Ранее вице-премьер России заявлял, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен.Также сообщалось, что в России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России
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александр новак, нпз, атаки всу, топливо, новости
Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак

Новак назвал ситуацию с атаками на российские НПЗ напряженной

13:41 02.10.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак
 Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остается достаточно напряженной, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.
По его словам, минувшей ночью были отбиты атаки на четыре НПЗ, причем технологическое оборудование не было повреждено.
"Ситуация, как я хотел бы отметить, остается достаточно напряженной, вот только сегодня ночью на наши четыре завода была атака, мы фактически отбили все. Технологическое оборудование не пострадало, на одном только заводе сейчас идет оценка, какой там есть ущерб", - приводит слова Новака РИА Новости.
Он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты.
"Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянный налетов на заводы значительно ниже", - сказал Новак.
Ранее вице-премьер России заявлял, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен.
Также сообщалось, что в России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.
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