https://crimea.ria.ru/20261002/situatsiya-s-atakami-na-npz-ostaetsya-napryazhennoy---novak-1159896349.html

Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак

Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Ситуация с атаками на НПЗ остается напряженной - Новак

Ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остается достаточно напряженной, сообщил вице-премьер РФ Александр... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T13:41

2026-10-02T13:41

2026-10-02T13:41

александр новак

нпз

атаки всу

топливо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Ситуация с атаками вражеских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) остается достаточно напряженной, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.По его словам, минувшей ночью были отбиты атаки на четыре НПЗ, причем технологическое оборудование не было повреждено.Он отметил, что ущерб от постоянных налетов украинских дронов на заводы стал значительно ниже благодаря тому, что была проведена большая работа по усилению их защиты."Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, Министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянный налетов на заводы значительно ниже", - сказал Новак.Ранее вице-премьер России заявлял, что российские нефтеперерабатывающие заводы нарастили выпуск топлива и внедряют оглашения с автозаправками для удержания цен.Также сообщалось, что в России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение Новак дал ранее профильным ведомствам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ России приняли дополнительную меру для обеспечения рынка дизелемСоздан оперштаб мониторинга ситуации с топливом в России

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, нпз, атаки всу, топливо, новости