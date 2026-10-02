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"Сильные ребята": чемпион ОИ Далалоян оценил перспективы гимнастов России - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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"Сильные ребята": чемпион ОИ Далалоян оценил перспективы гимнастов России
"Сильные ребята": чемпион ОИ Далалоян оценил перспективы гимнастов России - РИА Новости Крым, 02.10.2026
"Сильные ребята": чемпион ОИ Далалоян оценил перспективы гимнастов России
Российские гимнасты сумели сохранить высокий уровень и конкурентоспособность за период действия в отношении них ограничений на участие в международных турнирах. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T16:21
2026-10-02T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российские гимнасты сумели сохранить высокий уровень и конкурентоспособность за период действия в отношении них ограничений на участие в международных турнирах. Такое мнение РИА Новости Крым высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Федерации спортивной гимнастики Москвы Артур Далалоян в кулуарах Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который проходит в Севастополе.Как отметил олимпийский чемпион, наглядным подтверждением тому, что отечественные гимнасты могут бороться за самые высокие места на международных турнирах, стало недавнее выступление 24-летнего гимнаста Илья Заики на этапе Мирового кубка вызова в Париже. Спортсмен на этих соревнованиях исполнил новый элемент на кольцах – подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Этот элемент уже засчитан Международной федерацией гимнастики и получил название "Заика".В мае этого года исполком Международной федерации гимнастики снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2022 года. Форум является площадкой для диалога о духовных, исторических и культурных ценностях России, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории, культуре и семейным традициям. Одной из площадок форума является музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе.30 сентября открылся третий заезд форума "Истоки" – "Самодисциплина". Его участники предложат решения для развития студенческих спортивных клубов в образовательных организациях Крыма и Севастополя, подготовят общую дорожную карту для регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных России и разработают собственные проектные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в спорт. Заезд объединил председателей и активистов студенческих спортивных клубов, капитанов команд, организаторов соревнований, тренеров, преподавателей и сотрудников образовательных организаций, отвечающих за спорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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спорт, спортивная гимнастика, новости, россия, мнения, молодежный историко-культурный форум "истоки", крым, севастополь
"Сильные ребята": чемпион ОИ Далалоян оценил перспективы гимнастов России

Олимпийский чемпион Далалоян высоко оценил шансы гимнастов РФ на медали мировых турниров

16:21 02.10.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧемпионат России по спортивной гимнастике. Мужчины. Финалы
Чемпионат России по спортивной гимнастике. Мужчины. Финалы - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российские гимнасты сумели сохранить высокий уровень и конкурентоспособность за период действия в отношении них ограничений на участие в международных турнирах. Такое мнение РИА Новости Крым высказал олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, президент Федерации спортивной гимнастики Москвы Артур Далалоян в кулуарах Молодежного историко-культурного форума "Истоки", который проходит в Севастополе.
"У нас сейчас достаточно сильные ребята, которые показывают хороший уровень. Несмотря на то, что несколько лет мы не выступали на международной арене вообще, ребята сохранили свое стремление, достаточно высокий уровень и конкурентоспособность. Последний чемпионат Европы показал, что мы можем совершенно спокойно соревноваться и наша молодежь может дать бой", - сказал Далалоян.
Как отметил олимпийский чемпион, наглядным подтверждением тому, что отечественные гимнасты могут бороться за самые высокие места на международных турнирах, стало недавнее выступление 24-летнего гимнаста Илья Заики на этапе Мирового кубка вызова в Париже. Спортсмен на этих соревнованиях исполнил новый элемент на кольцах – подъем силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Этот элемент уже засчитан Международной федерацией гимнастики и получил название "Заика".
В мае этого года исполком Международной федерации гимнастики снял действующие ограничения с российских спортсменов, допустив их до участия в международных турнирах. Решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
Молодежный историко-культурный форум "Истоки" проводится по поручению президента РФ Владимира Путина ежегодно с 2022 года. Форум является площадкой для диалога о духовных, исторических и культурных ценностях России, формирования любви к Родине и бережного отношения к истории, культуре и семейным традициям. Одной из площадок форума является музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе.
30 сентября открылся третий заезд форума "Истоки" – "Самодисциплина". Его участники предложат решения для развития студенческих спортивных клубов в образовательных организациях Крыма и Севастополя, подготовят общую дорожную карту для регионального отделения Ассоциации студенческих спортивных России и разработают собственные проектные инициативы, направленные на вовлечение молодежи в спорт. Заезд объединил председателей и активистов студенческих спортивных клубов, капитанов команд, организаторов соревнований, тренеров, преподавателей и сотрудников образовательных организаций, отвечающих за спорт.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСпортСпортивная гимнастикаНовостиРоссияМненияМолодежный историко-культурный форум "Истоки"КрымСевастополь
 
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