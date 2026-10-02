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Силачи из Феодосии стали рекордсменами России

Силачи из Феодосии стали рекордсменами России - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Силачи из Феодосии стали рекордсменами России

Три рекорда России по силовому экстриму установили спортсмены из Феодосии. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T21:54

2026-10-02T21:54

2026-10-02T21:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Три рекорда России по силовому экстриму установили спортсмены из Феодосии. Об этом сообщили в городской администрации."Спортсмены Спортивной школы №2 им. В.М. Кривцова установили три рекорда России по силовому экстриму. В рамках Кубка Республики Крым по пауэрлифтингу, проходившему в Приморском, были предприняты три попытки установления рекордов России среди девушек и юношей по силовому экстриму", - говорится в сообщении.Так, спортсменка Анастасия Беляева установила рекорд России в подъеме камня Атласа весом 80 кг через барьер – четыре повторения за 90 секунд. Спортсменка Валерия Стрепетова подняла стокилограммовый камень Атласа через барьер - два повторения за 90 секунд. Владислав Могилка осуществил подъем гигантской гантели весом 100 кг, два повторения за 90 секунд, уточнили в администрации.Всего в соревнованиях участвовали свыше сотни спортсменов из Крыма и Севастополя. Женская и мужская команды Феодосии стали лучшими в командном зачете, добавили в пресс-службе.Ранее крымский силач Егор Сороколетов установил рекорд России на чемпионате по буксировке тяжелой колесной техники. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде в рамках масштабного автомобильного фестиваля "Водители России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские спасатели стали лучшими теннисистами Юга РоссииКак сотрудник МЧС из Крыма покорял "Пожарный Олимп" в КазаниСилачи установили мировой рекорд в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, спорт, крым, новости крыма