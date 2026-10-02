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Школьные протесты во Франции: повреждено свыше 560 учреждений
Школьные протесты во Франции: повреждено свыше 560 учреждений - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Школьные протесты во Франции: повреждено свыше 560 учреждений
Свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T18:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство образования республики.Сообщается, что около 400 из 3700 школ были закрыты в пятницу из-за протестов.Акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему моменту распространились по всей стране. Их участники выражают недовольство перегруженностью расписания, нехваткой учителей и другими проблемами в системе образования. В некоторых местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Манифестанты использовали фейерверки и метали предметы в полицейских. В ответ силовики применяли слезоточивый газ.На фоне радикализации протестов министр национального образования Эдуар Жеффре заявил о переводе занятий в некоторых учебных заведениях на дистанционный формат.С начала протестов пострадали 65 сотрудников системы образования, в том числе 40 директоров и 170 учеников. Полицейские задержали около 2000 человек. Более 300 сотрудников правопорядка получили ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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франция, новости, в мире, протесты, беспорядки во франции
Школьные протесты во Франции: повреждено свыше 560 учреждений
Во Франции в результате школьных протестов повреждены более 560 учреждений образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Свыше 560 учреждений образования во Франции были повреждены в результате массовых протестов старшеклассников. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство образования республики.
"С начала дня 564 учреждения либо стали целью протестных акций, либо их работа была нарушена", - говорится в публикации.
Сообщается, что около 400 из 3700 школ были закрыты в пятницу из-за протестов.
Акции протеста старшеклассников начались на прошлой неделе в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему моменту распространились по всей стране. Их участники выражают недовольство перегруженностью расписания, нехваткой учителей и другими проблемами в системе образования. В некоторых местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Манифестанты использовали фейерверки и метали предметы в полицейских. В ответ силовики применяли слезоточивый газ.
На фоне радикализации протестов министр национального образования Эдуар Жеффре заявил о переводе занятий в некоторых учебных заведениях на дистанционный формат.
С начала протестов пострадали 65 сотрудников системы образования, в том числе 40 директоров и 170 учеников. Полицейские задержали около 2000 человек. Более 300 сотрудников правопорядка получили ранения.
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