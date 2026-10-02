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С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда
С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда - РИА Новости Крым, 02.10.2026
С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда
В России с 1 декабря изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Об этом сообщают Российские железные дороги (РЖД) в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:51
2026-10-02T12:51
железная дорога
поезд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В России с 1 декабря изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Об этом сообщают Российские железные дороги (РЖД) в своем канале в МАКС.В РЖД уточнили, что максимальный размер сбора не превысит 10% от стоимости билета. Так, при возврате билета за 45 суток и более до отправления поезда размер сбора составит 1%, от 30 до 44 суток – 3%, от 10 до 29 суток – 5%. Самый большой сбор в размере 10% будет взиматься, если сдавать билет на поезд за 9 и менее суток до его отправления."Такой подход позволит снизить количество бронирований на "всякий случай" и последующий возврат билетов непосредственно перед отправлением поезда", – пояснили в РЖД.Там уточнили, что новая шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года. По билетам, купленным до 30 ноября включительно, сбор останется прежним – 3,7 рубля.Ранее сообщалось, что стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Это очередная индексация железнодорожных тарифов за последние годы. Предыдущее повышение произошло в декабре 2025 года, тогда тарифы выросли на 11,4%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда в Крым будут курсировать до Керчи до 5 октябряЕдиный билет существенно сократит затраты на общественный транспорт -экспертСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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4.7
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железная дорога, поезд, российские железные дороги (ржд), новости, россия
С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда

С 1 декабря в РФ изменится размер сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования

12:51 02.10.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПоезд. Архивное фото
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В России с 1 декабря изменятся правила возврата железнодорожных билетов. Об этом сообщают Российские железные дороги (РЖД) в своем канале в МАКС.
"ФАС России принято решение об изменении порядка взимания сбора за возврат проездного документа в поезда дальнего следования. С 1 декабря начнет действовать прогрессивная шкала... Чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше возмещенная ему сумма", – говорится в сообщении.
В РЖД уточнили, что максимальный размер сбора не превысит 10% от стоимости билета. Так, при возврате билета за 45 суток и более до отправления поезда размер сбора составит 1%, от 30 до 44 суток – 3%, от 10 до 29 суток – 5%. Самый большой сбор в размере 10% будет взиматься, если сдавать билет на поезд за 9 и менее суток до его отправления.
"Такой подход позволит снизить количество бронирований на "всякий случай" и последующий возврат билетов непосредственно перед отправлением поезда", – пояснили в РЖД.
Там уточнили, что новая шкала применяется только к билетам, приобретенным с 1 декабря 2026 года. По билетам, купленным до 30 ноября включительно, сбор останется прежним – 3,7 рубля.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в пассажирских поездах дальнего следования в России вырастет более чем на 9%. Это очередная индексация железнодорожных тарифов за последние годы. Предыдущее повышение произошло в декабре 2025 года, тогда тарифы выросли на 11,4%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Железная дорогаПоездРоссийские железные дороги (РЖД)НовостиРоссия
 
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