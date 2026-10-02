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Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира
Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира
Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Баку. Об этом сообщил Олимпийский комитет... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T19:20
2026-10-02T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Баку. Об этом сообщил Олимпийский комитет России.Российские пловцы выступили под своим флагом и завоевали семь медалей. Первое золото для сборной взял Корнев на 50-метровке на спине с результатом 22,23.Во время заплыва на сто метров Егор Корнев повторил мировой рекорд по скорости.По две медали забрали Евгения Чикунова и Кирилл Пригода, бронзу сборной России принесла Арина Суркова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских волейболистов допустили к соревнованиям в ЕвропеРоссийских стрелков допустили к международным соревнованиямАтлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу
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спорт, плавание, олимпийский комитет россии, новости, соревнования, рекорды
Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира

Российская сборная поставила рекорд и завоевала семь медалей на Кубке мира по плаванию

19:20 02.10.2026
 
© Олимпийский комитет РоссииРоссийский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде
Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде
© Олимпийский комитет России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Баку. Об этом сообщил Олимпийский комитет России.
Российские пловцы выступили под своим флагом и завоевали семь медалей. Первое золото для сборной взял Корнев на 50-метровке на спине с результатом 22,23.
Во время заплыва на сто метров Егор Корнев повторил мировой рекорд по скорости.
"Корнев рванул вперед так, будто и не плыл до этого на спине - поначалу чуть отставал, но уже к середине дистанции вышел вперед. И, не сбавляя темпа, приплыл к повторению рекорда мира - 44,84! Теперь это достижение россиянин делит с Кайлом Чалмерсом", - отметили в комитете
По две медали забрали Евгения Чикунова и Кирилл Пригода, бронзу сборной России принесла Арина Суркова.
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