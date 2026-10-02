Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира

"Корнев рванул вперед так, будто и не плыл до этого на спине - поначалу чуть отставал, но уже к середине дистанции вышел вперед. И, не сбавляя темпа, приплыл к повторению рекорда мира - 44,84! Теперь это достижение россиянин делит с Кайлом Чалмерсом", - отметили в комитете