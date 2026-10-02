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Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира
Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира
Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Баку. Об этом сообщил Олимпийский комитет... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T19:20
2026-10-02T19:20
2026-10-02T19:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Российский пловец Егор Корнев повторил мировой рекорд на первом этапе Кубка мира на короткой воде, который проходит в Баку. Об этом сообщил Олимпийский комитет России.Российские пловцы выступили под своим флагом и завоевали семь медалей. Первое золото для сборной взял Корнев на 50-метровке на спине с результатом 22,23.Во время заплыва на сто метров Егор Корнев повторил мировой рекорд по скорости.По две медали забрали Евгения Чикунова и Кирилл Пригода, бронзу сборной России принесла Арина Суркова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российских волейболистов допустили к соревнованиям в ЕвропеРоссийских стрелков допустили к международным соревнованиямАтлеты Севастополя взяли золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу
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спорт, плавание, олимпийский комитет россии, новости, соревнования, рекорды
Российский пловец повторил рекорд мира на Кубке мира
Российская сборная поставила рекорд и завоевала семь медалей на Кубке мира по плаванию