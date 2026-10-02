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Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области
Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области
С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российские военные освободили 20 населенных пунктов. Об этом сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:28
2026-10-02T12:28
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российские военные освободили 20 населенных пунктов. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны РФ.Уничтожены более 1 085 военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 18 квадроциклов и 31 наземный робототехнический комплекс, добавили в МО РФ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаАрмия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРРоссийские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, харьковская область, новости
Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области

Армия России освободила 20 населенных пунктов в Харьковской области с начала окружения

12:28 02.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО
Боевая работа 34-й артиллерийской дивизии на Харьковском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российские военные освободили 20 населенных пунктов. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны РФ.

"Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 352 квадратных километра территории и 20 населенных пунктов", - говорится в сводке.

Уничтожены более 1 085 военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 18 квадроциклов и 31 наземный робототехнический комплекс, добавили в МО РФ.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях.
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