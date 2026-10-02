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Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области
Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области
С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российские военные освободили 20 населенных пунктов. Об этом сообщили в пятницу в... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T12:28
2026-10-02T12:28
2026-10-02T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. С начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области российские военные освободили 20 населенных пунктов. Об этом сообщили в пятницу в Министерстве обороны РФ.Уничтожены более 1 085 военнослужащих, 32 боевые бронированные машины, 19 автомобилей, 18 квадроциклов и 31 наземный робототехнический комплекс, добавили в МО РФ.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ установили контроль еще над тремя населенными пунктами в Харьковской и Сумской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска наступают: освобождены сразу три населенных пунктаАрмия России освободила населенные пункты в Харьковской области и ДНРРоссийские военные поразили сухогруз с военным имуществом ВСУ
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, харьковская область, новости
Российские военные освободили 20 населенных пунктов в Харьковской области
Армия России освободила 20 населенных пунктов в Харьковской области с начала окружения