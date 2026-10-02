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Россия применила новейший ракетный комплекс "Изделие 347"

Россия применила новейший ракетный комплекс "Изделие 347" - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Россия применила новейший ракетный комплекс "Изделие 347"

Новейший наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с многоцелевой управляемой ракетой был применен в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T19:07

2026-10-02T19:07

2026-10-02T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Новейший наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с многоцелевой управляемой ракетой был применен в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2026". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Многоцелевой наземный ракетный комплекс "Изделие 347" предназначен для высокоточного поражения важных неподвижных и движущихся объектов на дальности до 20 километров.На полигоне "Чебаркульский" в Челябинской области с 28 сентября проводятся стратегические командно-штабные учения "Центр-2026". К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.Общая численность войск на полигоне составляет более 6 тысяч военнослужащих, в том числе около 1500 - из других стран. Задействуются свыше 600 единиц техники, в том числе 55 самолетов и вертолетов, более 500 БПЛА различных модификаций, более 50 роботизированных систем.В учениях принимают участие представители почти 60 государств, силы и средства системы коллективной безопасности ОДКБ. Семь стран направили свои воинские контингенты. Оборонное ведомство Конго представлено оперативной группой, 51 государство – наблюдателями.2 октября полигон посетил президент России Владимир Путин. Он отметил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Поручения Путина выполняются: Патрушев о защите Калининградской областиЧем важны учения ОДКБ и что важно понимать об Армении – мнениеВ России стартовали учения ОДКБ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, учения, челябинская область, безопасность республики крым и севастополя, оружие