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Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива
Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива
Дизельного топлива в России достаточно, рынок сбалансирован. В случае перепроизводства будет рассматриваться возможность частично открыть экспорт топлива. Об... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T14:02
2026-10-02T14:02
александр новак
россия
топливо
дизельное топливо
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Дизельного топлива в России достаточно, рынок сбалансирован. В случае перепроизводства будет рассматриваться возможность частично открыть экспорт топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы. Новак также подчеркнул, что под его руководством совместно с министерствами, организациями и экспертами проводится анализ оперативной ситуации в топливной отрасли. При выявлении рисков правительство вырабатывает меры по их снижению.Также в России прорабатываются меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов, заявил Новак. В частности, переносятся сроки для завершения работ по модернизации предприятий – некоторые НПЗ сегодня по объективным причинам не укладываются в график, отметил он.Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение действует до 31 октября 2026 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проработают риск-сценарии на топливном рынкеВ России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭКВ НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны
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александр новак, россия, топливо, дизельное топливо, новости
Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива

Рынок дизельного топлива в России сбалансирован – Новак

14:02 02.10.2026
 
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Бензин в канистрах - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Дизельного топлива в России достаточно, рынок сбалансирован. В случае перепроизводства будет рассматриваться возможность частично открыть экспорт топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас сегодня по дизельному топливу рынок сбалансирован, топлива достаточно. И несмотря на то, что мы продлили запрет на экспорт буквально на днях на октябрь, мы будем мониторить ситуацию и в случае перепроизводства дизеля будем рассматривать вопрос о том, чтобы частично открывать экспорт", – цитирует Новака РИА Новости.
По его словам, правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы.
Новак также подчеркнул, что под его руководством совместно с министерствами, организациями и экспертами проводится анализ оперативной ситуации в топливной отрасли. При выявлении рисков правительство вырабатывает меры по их снижению.
Также в России прорабатываются меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов, заявил Новак. В частности, переносятся сроки для завершения работ по модернизации предприятий – некоторые НПЗ сегодня по объективным причинам не укладываются в график, отметил он.
Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение действует до 31 октября 2026 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании.
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Александр НовакРоссияТопливоДизельное топливоНовости
 
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