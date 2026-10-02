https://crimea.ria.ru/20261002/rossiya-mozhet-chastichno-otkryt-eksport-dizelnogo-topliva-1159896628.html

Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива

Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Россия может частично открыть экспорт дизельного топлива

Дизельного топлива в России достаточно, рынок сбалансирован. В случае перепроизводства будет рассматриваться возможность частично открыть экспорт топлива. Об... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T14:02

2026-10-02T14:02

2026-10-02T14:02

александр новак

россия

топливо

дизельное топливо

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Дизельного топлива в России достаточно, рынок сбалансирован. В случае перепроизводства будет рассматриваться возможность частично открыть экспорт топлива. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.По его словам, правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы. Новак также подчеркнул, что под его руководством совместно с министерствами, организациями и экспертами проводится анализ оперативной ситуации в топливной отрасли. При выявлении рисков правительство вырабатывает меры по их снижению.Также в России прорабатываются меры поддержки деятельности нефтеперерабатывающих заводов, заявил Новак. В частности, переносятся сроки для завершения работ по модернизации предприятий – некоторые НПЗ сегодня по объективным причинам не укладываются в график, отметил он.Общий запрет на экспорт топлива действует в России до 31 января 2027 года. Однако для непосредственных производителей дизельного и судового топлива ограничение действует до 31 октября 2026 года включительно. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, в том числе в условиях повышенного спроса на топливо в период уборочной кампании.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России проработают риск-сценарии на топливном рынкеВ России в ответ на действия США ограничили доступ к данным об экспорте ТЭКВ НАТО запаниковали из-за нехватки топлива для танков в случае войны

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, россия, топливо, дизельное топливо, новости