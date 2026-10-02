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РФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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РФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков
РФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков - РИА Новости Крым, 02.10.2026
РФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков
Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев, Украина должна заплатить свою цену за это. Об этом заявил журналистам в пятницу... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T09:01
2026-10-02T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев, Украина должна заплатить свою цену за это. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что российская сторона всегда открыта к переговорам, но по Черному морю ситуация особенная.По его словам, для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива в Черном море."Мы продолжаем специальную военную операцию, для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов ВСУ, что сейчас происходит и будет дальше продолжаться", - сказал представитель Кремля.При этом он отметил, что конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море Москва пока не слышала."Никакой конкретики. Мы знаем эту инициативу, действительно. Но в данном случае киевский режим не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договоренностям", - подчеркнул Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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черное море, новости сво, дмитрий песков, кремль, россия, украина, безопасность, новости
РФ важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков

России важно полностью пресечь поставки Украине оружия и топлива в Черном море - Песков

09:01 02.10.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Россия в Черном море отвечает на удары, которые начал наносить Киев, Украина должна заплатить свою цену за это. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что российская сторона всегда открыта к переговорам, но по Черному морю ситуация особенная.
"Россия отвечает на те удары, которые начала наносить Украина. Украина должна заплатить свою цену за это, она платит уже и будет продолжать платить", - цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, для Москвы важно полностью пресечь поставки Украине боеприпасов и топлива в Черном море.
"Мы продолжаем специальную военную операцию, для нас очень важно пресечь полностью поставки по морю Украине военного оборудования, боеприпасов, топлива для интересов ВСУ, что сейчас происходит и будет дальше продолжаться", - сказал представитель Кремля.
При этом он отметил, что конкретики об инициативе Турции и ООН по вопросу безопасности судоходства в Черном море Москва пока не слышала.
"Никакой конкретики. Мы знаем эту инициативу, действительно. Но в данном случае киевский режим не проявляет какой-либо склонности к каким-то комплексным договоренностям", - подчеркнул Песков.
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Черное мореНовости СВОДмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаБезопасностьНовости
 
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