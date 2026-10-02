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Путин посетил стратегические командно-штабные учения "Центр-2026"
Путин посетил стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Путин посетил стратегические командно-штабные учения "Центр-2026"
Президент России Владимир Путин в пятницу посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где проходят стратегические командно-штабные учения... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T18:48
2026-10-02T18:48
2026-10-02T18:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2026". Об этом сообщает Минобороны РФ.В приветственном слове президент отметил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. В учениях задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря, отметил Путин.О ходе учений главе государства доложили министр обороны Андрей Белоусов, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие-2026", которое проводится в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), учения, безопасность, новости, челябинская область, министерство обороны рф
Путин посетил стратегические командно-штабные учения "Центр-2026"
Путин посетил стратегические учения "Центр-2026" на полигоне в Челябинской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2026". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Верховный главнокомандующий посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за стратегическими командно-штабными учениями "Центр-2026", - говорится в сообщении.
В приветственном слове президент отметил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии.
"Участники учения на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции", - подчеркнул глава государства.
В учениях задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря, отметил Путин.
О ходе учений главе государства доложили министр обороны Андрей Белоусов, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.
Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие-2026", которое проводится в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
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