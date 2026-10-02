https://crimea.ria.ru/20261002/putin-posetil-strategicheskie-komandno-shtabnye-ucheniya-tsentr-2026--1159908405.html

Путин посетил стратегические командно-штабные учения "Центр-2026"

Путин посетил стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Путин посетил стратегические командно-штабные учения "Центр-2026"

Президент России Владимир Путин в пятницу посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где проходят стратегические командно-штабные учения... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T18:48

2026-10-02T18:48

2026-10-02T18:48

владимир путин (политик)

учения

безопасность

новости

челябинская область

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу посетил полигон "Чебаркульский" в Челябинской области, где проходят стратегические командно-штабные учения "Центр-2026". Об этом сообщает Минобороны РФ.В приветственном слове президент отметил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. В учениях задействованы свыше 47 тысяч военнослужащих, которые выполняют задачи на 11 полигонах и в акватории Каспийского моря, отметил Путин.О ходе учений главе государства доложили министр обороны Андрей Белоусов, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие-2026", которое проводится в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

челябинская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), учения, безопасность, новости, челябинская область, министерство обороны рф