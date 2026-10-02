https://crimea.ria.ru/20261002/proezd-po-krymskomu-mostu-mozhno-li-ekhat-na-avto-s-pritsepom-1159911792.html

Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом

Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом

Опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. Как уточнили в канале оперативной информации об обстановке на объекте, по мостовому проезду... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T22:33

2026-10-02T22:33

2026-10-02T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. Как уточнили в канале оперативной информации об обстановке на объекте, по мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.Также разрешен проезд эвакуаторам категории "Б", которые перевозят или транспортируют на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, транспорт, логистика, новости, керчь, тамань, новости крыма