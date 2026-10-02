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Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом
Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом
Опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. Как уточнили в канале оперативной информации об обстановке на объекте, по мостовому проезду... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T22:33
2026-10-02T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. Как уточнили в канале оперативной информации об обстановке на объекте, по мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.Также разрешен проезд эвакуаторам категории "Б", которые перевозят или транспортируют на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа.При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, новости, керчь, тамань, новости крыма
Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом

По Крымскому мосту разрешили проезд грузовых авто с прицепом общей массой до 1,5 тонн

22:33 02.10.2026 (обновлено: 22:38 02.10.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. Как уточнили в канале оперативной информации об обстановке на объекте, по мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам.
Разрешен проезд легковых авто, а также грузовых транспортных средств с общей снаряженной массой до 1,5 тонны, сцепленных с прицепом.
Также разрешен проезд эвакуаторам категории "Б", которые перевозят или транспортируют на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа.
При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Также сохраняется запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей и гибридов, всех типов грузовиков массой свыше 1,5 тонны, цельнометаллических фургонов с коммерческими кузовами и будками, а также переоборудованных под коммерческие перевозки пассажирским фургонам.
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