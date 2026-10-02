https://crimea.ria.ru/20261002/priblizhenie-zolotoy-oseni-kakoy-budet--pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1159903323.html

Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных

Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных

Первые выходные октября на полуострове обещают быть погожими. Однотипный характер метеоусловий сохранится и в субботу, и в воскресенье. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T20:43

2026-10-02T20:43

2026-10-02T20:43

погода в крыму

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Первые выходные октября на полуострове обещают быть погожими. Однотипный характер метеоусловий сохранится и в субботу, и в воскресенье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Натиск антициклона будет только нарастать, соответственно, и атмосферное давление чуть подрастет в Симферополе – до 750 миллиметров ртутного столба", - отметил он.По словам эксперта, в субботу и в воскресенье в столице республики и по всему полуострову будет много солнца, никаких осадков, ветер утихнет, будет иметь переменчивый характер, не более 3-8 метров в секунду. В условиях малооблачной погоды и суточные колебания температуры существенно вырастут, пообещал он.Евгений Тишковец пообещал, что в скором времени в Крыму листья на деревьях начнут стремительно желтеть и наступит настоящая золотая осень."Как раз вот эти +5…+6 градусов ночных температур и остановили процесс фотосинтеза, соответственно – растительность начинает менять окрас, а с учетом ближайших прохладных ночей ситуация в этом смысле будет развиваться только по нарастающей", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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