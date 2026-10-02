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Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных
Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных
Первые выходные октября на полуострове обещают быть погожими. Однотипный характер метеоусловий сохранится и в субботу, и в воскресенье. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T20:43
2026-10-02T20:43
погода в крыму
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Первые выходные октября на полуострове обещают быть погожими. Однотипный характер метеоусловий сохранится и в субботу, и в воскресенье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Натиск антициклона будет только нарастать, соответственно, и атмосферное давление чуть подрастет в Симферополе – до 750 миллиметров ртутного столба", - отметил он.По словам эксперта, в субботу и в воскресенье в столице республики и по всему полуострову будет много солнца, никаких осадков, ветер утихнет, будет иметь переменчивый характер, не более 3-8 метров в секунду. В условиях малооблачной погоды и суточные колебания температуры существенно вырастут, пообещал он.Евгений Тишковец пообещал, что в скором времени в Крыму листья на деревьях начнут стремительно желтеть и наступит настоящая золотая осень."Как раз вот эти +5…+6 градусов ночных температур и остановили процесс фотосинтеза, соответственно – растительность начинает менять окрас, а с учетом ближайших прохладных ночей ситуация в этом смысле будет развиваться только по нарастающей", - заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма, крым
Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных

В Крыму на выходных суточные колебания температуры воздуха существенно вырастут

20:43 02.10.2026
 
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"Осень в Крыму
Осень в Крыму
© Пресс-служба ГУП РК "Вода Крыма"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Первые выходные октября на полуострове обещают быть погожими. Однотипный характер метеоусловий сохранится и в субботу, и в воскресенье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Натиск антициклона будет только нарастать, соответственно, и атмосферное давление чуть подрастет в Симферополе – до 750 миллиметров ртутного столба", - отметил он.
По словам эксперта, в субботу и в воскресенье в столице республики и по всему полуострову будет много солнца, никаких осадков, ветер утихнет, будет иметь переменчивый характер, не более 3-8 метров в секунду. В условиях малооблачной погоды и суточные колебания температуры существенно вырастут, пообещал он.
"Ночью воздух будет остывать до +5…+8, днем же можно рассчитывать на прогрев воздуха до +16…+19, а это даже чуть-чуть теплее, чем должно быть в это время года", - сообщил специалист.
Евгений Тишковец пообещал, что в скором времени в Крыму листья на деревьях начнут стремительно желтеть и наступит настоящая золотая осень.
"Как раз вот эти +5…+6 градусов ночных температур и остановили процесс фотосинтеза, соответственно – растительность начинает менять окрас, а с учетом ближайших прохладных ночей ситуация в этом смысле будет развиваться только по нарастающей", - заключил он.
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Погода в КрымуЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецНовости КрымаКрым
 
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