https://crimea.ria.ru/20261002/preduprezhdenie-na-ostrie-chem-rech-putina-na-valdae-stala-dlya-zapada-1159897290.html

"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада

"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада - РИА Новости Крым, 02.10.2026

"Предупреждение на острие": чем речь Путина на "Валдае" стала для Запада

Выступление президента России Владимира Путина на "Валдае" в нынешнем году можно назвать программным для россиян и в определенной степени международного... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T15:04

2026-10-02T15:04

2026-10-02T15:04

валдай

владимир путин (политик)

мнения

вадим колесниченко

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Выступление президента России Владимира Путина на "Валдае" в нынешнем году можно назвать программным для россиян и в определенной степени международного сообщества – в лице коллективного Запада, для которого речь российского лидера была "предупреждением на острие". Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко."Я думаю, что это выступление можно обозначить как программное, которое давно было ожидаемо как российским обществом, так и международным сообществом в лице коллективного Запада", – сказал Колесниченко.Будут ли ВС РФ бить по вооружающим Киев западным заводам – ответ ПутинаНо если для россиян все сказанное президентом в целом являлось понятным – "расставлены были лишь определенные акценты: почему, что и как мы будем дальше делать и жить", то с западным сообществом сложнее, и здесь российскому лидеру пришлось и повторяться, и быть в некоторой степени резким, заметил политолог."Президент Путин назвал их идиотами. Не конкретно Макрона, не конкретно Мерца, а всех тех, кто считает, что Россия может быть разрушена с помощью стратегического поражения на поле боя, чем Европа, по словам президента, и занималась, натравив Украину в войну против России", – отметил Колесниченко.Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВОВ то же время Владимир Путин дал понять, что Россия прекрасно понимает причину, по которой Европа с ее разрушающейся из-за антироссийских санкций экономикой стремится к временному перемирию и в очередной раз дал понять, что мы этого не принимали и не примем, сказал Колесниченко."Наш президент на Валдайском форуме так сказал: "Это вообще-то несерьезно". Мы это проходили уже и по Минским соглашениям, и по соглашениям в Донбассе, и по соглашению в 2014 году, когда Европа обещала мирный исход так называемого "мирного майдана", который оказался госпереворотом, профинансированным с Запада. В итоге мы сегодня очень четко говорим: да, истощена украинская экономика, украинские вооруженные силы, украинское общество. Поэтому остановка огня на линии боестолкновения только для того, чтобы дать передышку и накачать мышцы, для нас недопустима", – сказал он.Это же было прописано в документах, адресованных и к НАТО, и к президенту США, но российские инициативы и предложения тогда Запад проигнорировал – началась специальная военная операция, предвосхитив готовившееся вторжение украинских войск, насыщенных западным вооружением, в Донбасс, подчеркнул Колесниченко.Киев хотел создать концлагеря для жителей Крыма и Донбасса – Путин"Буквально несколько дней назад наше руководство направило письменное обращение к НАТО, о том, что нельзя баловаться и угрожать блокадой Калининграда. Да, это анклав, да, у нас сухопутного пути туда нет. Но у нас хватает вооружений и на Балтике. И наш президент буквально несколько дней назад сказал, и все высшие руководящие лица страны, что ответ будет молниеносным – Путин дал все полномочия для применения всех видов вооружения", – напомнил политолог.Подытоживая, эксперт делает вывод, что выступление Владимира Путина на "Валдае" в сентябре 2026 года, "является очень важным в первую очередь для российского народа, в которому были расставлены точки над i".Рано или поздно всем придется договариваться о принципах мироустройства - Путин1 октября президент РФ Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства говорил о вооруженных конфликтах и угрозах нападения, о современном оружии и ситуации на Украине, о многополярности мира и отношениях со странами, о Крыме и новых территориях России, о развитии искусственного интеллекта и многом другом.Напомним, в 2025 году на "Валдае" президент РФ Владимир Путин заявил, что страны уже не готовы жить и действовать по правилам, которые задает кто-то "за океанами", и призвал учитывать культурно-исторические особенности государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин на "Валдае": главные заявления президента России Армия России уничтожила 17 судов с западным вооружением для ВСУ "Каша в головах": зачем России нужен правдивый учебник по истории Украины

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валдай, владимир путин (политик), мнения, вадим колесниченко, политика