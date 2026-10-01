https://crimea.ria.ru/20261002/pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1159841795.html

Погода в Крыму в пятницу

Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Погода в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T00:01

2026-10-02T00:01

2026-10-02T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261001/v-rossii-vypadet-pervyy-sneg-zhdat-li-moroza-v-krymu-1159851960.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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