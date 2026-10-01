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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T00:01
2026-10-02T00:01
2026-10-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+14 градусов, в горах +4…+9, днем +17…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+20.
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