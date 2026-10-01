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Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Погода в Крыму в пятницу
Погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Погода в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +17...+19 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+20.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261001/v-rossii-vypadet-pervyy-sneg-zhdat-li-moroza-v-krymu-1159851960.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу до +21 градуса и без существенных осадков

00:01 02.10.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАНОсень в горах
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму без существенных осадков, лишь ночью в южных и восточных районах вероятен кратковременный дождь, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+14 градусов, в горах +4…+9, днем +17…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +17...+19 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Столбики термометров покажут от +10 до +14 градусов ночью, а днем поднимутся до +18...+20.
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Заморозки - РИА Новости, 1920, 01.10.2026
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Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 2 октября
23:20Путин на заседании клуба "Валдай" и осенний призыв: главное за день
23:02В Киеве поврежден мост через Днепр: остановлено движение метро и наземного транспорта
22:54В духе бандеровцев: к чему Киев стал готовить студентов в вузах Украины
22:42В Севастополе изменили время продажи бензина по QR-кодам
22:30Путин на "Валдае": главные заявления президента России
22:22Как в Крыму находят работу ветераны СВО
22:12На Исаакиевской площади в Петербурге полыхает исторический особняк
22:08В Херсонской области открылась первая тахографическая мастерская
21:54Работают "Грады": бойцы "Днепра" уничтожили опорники ВСУ под Ореховом
21:39Дорогостоящая экскурсия в ад: когда США покинут Ближний Восток после ухода из Ирака
21:31Ружья с оптическим прицелом: как десантники сбивают дроны ВСУ на Запорожье
21:18Ситуация активно развивается: Путин рассказал об обстановке в зоне СВО
21:10В Крыму более 40 ветеранов СВО с инвалидностью адаптировали свое жилье
21:02Логичный финал: зачем Украине сегодня праздник защитников и защитниц
20:55Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов в Крыму продлили на год
20:47Российская ПВО ликвидировала 227 беспилотников ВСУ над регионами России
20:38Крымский отель и санаторий завоевали Гран-при на международном конкурсе
20:27Пожар вспыхнул на химзаводе в Краснозаводске - 40 человек эвакуированы
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