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Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка" - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Инфографика
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Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка" - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"
2 октября 1939 года состоялся первый полет прототипа знаменитого штурмовика Ил-2. Машина, получившая от противников прозвища "черная смерть", "летающий танк" и... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T06:55
2026-10-02T06:55
инфографика
история
ссср
самолет
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1939 года состоялся первый полет прототипа знаменитого штурмовика Ил-2. Машина, получившая от противников прозвища "черная смерть", "летающий танк" и "бетонный самолет", стала одним из главных символов советской авиации времен Великой Отечественной войны. Ил-2 внес решающий вклад в поддержку Красной армии на фронте, став грозой для немецких танковых колонн и укреплений. Легендарный штурмовик, отличавшийся мощной бронезащитой и высокой живучестью, навсегда вошел в историю как один из самых массовых боевых самолетов Второй мировой.Подробнее об основных характеристиках Ил-2 – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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история, ссср, самолет, авиация
Первый полет Ил-2: начало истории "летающего танка"

Легендарный штурмовик Ил-2 совершил первый полет 86 лет назад – инфографика

06:55 02.10.2026
 
© РИА Новости . Fedor Levshin / Перейти в фотобанкСоветские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга
Советские летчики на самолетах ИЛ-2 атакуют колонну противника. Курская дуга - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Fedor Levshin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. 2 октября 1939 года состоялся первый полет прототипа знаменитого штурмовика Ил-2. Машина, получившая от противников прозвища "черная смерть", "летающий танк" и "бетонный самолет", стала одним из главных символов советской авиации времен Великой Отечественной войны.
Ил-2 внес решающий вклад в поддержку Красной армии на фронте, став грозой для немецких танковых колонн и укреплений. Легендарный штурмовик, отличавшийся мощной бронезащитой и высокой живучестью, навсегда вошел в историю как один из самых массовых боевых самолетов Второй мировой.
Подробнее об основных характеристиках Ил-2 – в инфографике РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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