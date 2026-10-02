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Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день - РИА Новости Крым, 02.10.2026
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Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день
Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день - РИА Новости Крым, 02.10.2026
Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день
Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Новейшее российское вооружение продемонстрировано в ходе основного этапа стратегических... РИА Новости Крым, 02.10.2026
2026-10-02T22:48
2026-10-02T22:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Новейшее российское вооружение продемонстрировано в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2026". Мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты в Киеве, мэр города Виталий Кличко заявил о драматичной ситуации в украинской столице. В международный розыск объявлены бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров. В Крыму задержан агент СБУ, передававший сведения об объектах Вооруженных сил РФ и военной технике украинской разведке. Правительство окажет поддержку бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на объекты Ozon. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Часть Крыма обесточена после атаки ВСУЧасть Крыма утром в пятницу осталась без света после ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".В течение дня света не было в десятках населенных пунктов в разных районах полуострова.Новейшее вооружение на учениях "Центр-2026"В ходе командно-штабных учений "Центр-2026", которые проходят на полигоне "Чебаркульский", продемонстрированы новейшие российские лазерный комплекс "Заря" и наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с многоцелевой управляемой ракетой.К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.2 октября полигон посетил президент России Владимир Путин. Он отметил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.В Киеве перекрыли мостыМосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты в Киеве утром в пятницу. Об этом написал мэр украинский столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.Экс-министры обороны Украины - в международном розыскеБывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный розыск. Об этом заявили в Следкоме России."В рамках уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса установлена причастность к преступлениям бывших министров обороны Украины и членов СНБО Алексея Резникова и Михаила Федорова", - говорится в сообщении.Агент СБУ в Крыму снимал военные объекты и техникуВ Крыму задержан агент СБУ, который передавал украинской разведке сведения об объектах Вооруженных сил РФ и передвижениях военной техники на полуострове. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленник через Telegram сам установил контакт с сотрудником СБУ и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО. Также он передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, сведения о дислокации на полуострове объектов Вооруженных сил РФ.Поддержка пострадавших от атак ВСУ продавцов OzonПравительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от атак беспилотников на объекты Ozon. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, россия, украина, в мире, оружие, господдержка, крым, новости
Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день

Поврежденные мосты в Киеве и поддержка продавцов Ozon на государственном уровне – главное

22:48 02.10.2026
 
© AP Photo Andrew KravchenkoКиев во время отключения электричества
Киев во время отключения электричества - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Новейшее российское вооружение продемонстрировано в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2026". Мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты в Киеве, мэр города Виталий Кличко заявил о драматичной ситуации в украинской столице. В международный розыск объявлены бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров. В Крыму задержан агент СБУ, передававший сведения об объектах Вооруженных сил РФ и военной технике украинской разведке. Правительство окажет поддержку бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на объекты Ozon.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Часть Крыма обесточена после атаки ВСУ

Часть Крыма утром в пятницу осталась без света после ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Энергообъекты Крыма вновь подверглись беспилотной атаке противника. Обесточена часть населенных пунктов. Социальные объекты работают на резервных схемах электроснабжения", – сказано в сообщении.
В течение дня света не было в десятках населенных пунктов в разных районах полуострова.
Балаклавская бухта - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 19:49
Яхтенная деревня: для кого строят курорт Балаклава и каким он будет

Новейшее вооружение на учениях "Центр-2026"

В ходе командно-штабных учений "Центр-2026", которые проходят на полигоне "Чебаркульский", продемонстрированы новейшие российские лазерный комплекс "Заря" и наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с многоцелевой управляемой ракетой.
К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.
2 октября полигон посетил президент России Владимир Путин. Он отметил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Челябинскую область - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 18:48
Путин посетил стратегические командно-штабные учения "Центр-2026"

В Киеве перекрыли мосты

Мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты в Киеве утром в пятницу. Об этом написал мэр украинский столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.
Украинские пожарные в Николаеве
Вчера, 17:35
Удары по Украине сегодня: в Николаеве поражен дата-центр

Экс-министры обороны Украины - в международном розыске

Бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный розыск. Об этом заявили в Следкоме России.
"В рамках уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса установлена причастность к преступлениям бывших министров обороны Украины и членов СНБО Алексея Резникова и Михаила Федорова", - говорится в сообщении.
Флаг Украины у здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 15:55
Фантазии о казаках: проект Sputnik разоблачает мифы украинских историков

Агент СБУ в Крыму снимал военные объекты и технику

В Крыму задержан агент СБУ, который передавал украинской разведке сведения об объектах Вооруженных сил РФ и передвижениях военной техники на полуострове. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Злоумышленник через Telegram сам установил контакт с сотрудником СБУ и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО. Также он передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, сведения о дислокации на полуострове объектов Вооруженных сил РФ.
Поезд. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 12:51
С 1 декабря в России изменятся правила возврата билетов на поезда

Поддержка пострадавших от атак ВСУ продавцов Ozon

Правительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от атак беспилотников на объекты Ozon. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.
"Для пострадавших продавцов устанавливается право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС, налога на прибыль, налога при применении упрощенной системы налогообложения, налога на профессиональный доход, налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей, а также страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате с августа 2026 года по июль 2027 года", – сказано в сообщении.
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 02.10.2026
Вчера, 10:43
Обломки дрона упали на предприятие на Кубани: есть повреждения
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22:48Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день
22:33Проезд по Крымскому мосту: можно ли ехать на авто с прицепом
22:20Крымский мост сейчас - оперативная обстановка
22:13В МВД России назвали главное правило защиты от мошенников
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21:09Топливо в Севастополе: где заправиться по 100 рублей в субботу
20:56Гаубица группировки "Днепр" разгромила укрепрайон ВСУ
20:43Приближение золотой осени: какой будет погода в Крыму на выходных
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