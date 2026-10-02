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Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день

Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день - РИА Новости Крым, 02.10.2026

Перекрытие мостов в Киеве и поддержка продавцов Ozon – главное за день

Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Новейшее российское вооружение продемонстрировано в ходе основного этапа стратегических... РИА Новости Крым, 02.10.2026

2026-10-02T22:48

2026-10-02T22:48

2026-10-02T22:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Часть Крыма обесточена после ударов ВСУ по объектам энергетики. Новейшее российское вооружение продемонстрировано в ходе основного этапа стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Центр-2026". Мосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты в Киеве, мэр города Виталий Кличко заявил о драматичной ситуации в украинской столице. В международный розыск объявлены бывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров. В Крыму задержан агент СБУ, передававший сведения об объектах Вооруженных сил РФ и военной технике украинской разведке. Правительство окажет поддержку бизнесу, пострадавшему от атак беспилотников на объекты Ozon. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Часть Крыма обесточена после атаки ВСУЧасть Крыма утром в пятницу осталась без света после ударов ВСУ по объектам энергетики. Об этом информирует пресс-служба компании "Крымэнерго".В течение дня света не было в десятках населенных пунктов в разных районах полуострова.Новейшее вооружение на учениях "Центр-2026"В ходе командно-штабных учений "Центр-2026", которые проходят на полигоне "Чебаркульский", продемонстрированы новейшие российские лазерный комплекс "Заря" и наземный ракетный комплекс "Изделие 347" с многоцелевой управляемой ракетой.К мероприятию привлекаются войска Центрального военного округа, соединения и воинские части Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, соединения и воинские части центрального подчинения, а также силы Каспийской флотилии.2 октября полигон посетил президент России Владимир Путин. Он отметил, что главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники на практике применяют новое вооружение, технику, и при этом все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции.В Киеве перекрыли мостыМосты Южный, Метро и Патона полностью или частично перекрыты в Киеве утром в пятницу. Об этом написал мэр украинский столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.Мэр Киева Виталий Кличко на срочном заседании совета обороны после остановки движения по мостам через реку Днепр заявил, что украинская столица находится в очень драматичной ситуации.Экс-министры обороны Украины - в международном розыскеБывшие министры обороны Украины Алексей Резников и Михаил Федоров причастны к преступлениям против мирного населения Донбасса и объявлены в международный розыск. Об этом заявили в Следкоме России."В рамках уголовного дела о жестоком обращении с гражданским населением Донбасса установлена причастность к преступлениям бывших министров обороны Украины и членов СНБО Алексея Резникова и Михаила Федорова", - говорится в сообщении.Агент СБУ в Крыму снимал военные объекты и техникуВ Крыму задержан агент СБУ, который передавал украинской разведке сведения об объектах Вооруженных сил РФ и передвижениях военной техники на полуострове. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.Злоумышленник через Telegram сам установил контакт с сотрудником СБУ и по его заданию фотографировал и снимал на видео работу подразделений ПВО. Также он передавал координаты и маршруты передвижения колонн военной техники, сведения о дислокации на полуострове объектов Вооруженных сил РФ.Поддержка пострадавших от атак ВСУ продавцов OzonПравительство окажет поддержку бизнесу, который пострадал от атак беспилотников на объекты Ozon. Соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин, сказано на сайте кабмина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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